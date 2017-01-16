騎樓盆栽擺過界 鄰居反目纏訟二年半

2017-01-16 15:11

〔記者蔡清華／高雄報導〕只因不滿騎樓盆栽擺過界，鄰居反目互嗆比中指，互告「公然侮辱」及「妨害名譽」，兩家人官司纏訟二年半才告落幕。

判決指出，家住高雄市左營區的何姓夫婦，與徐姓夫婦為多年鄰居，卻對兩家騎樓擺放盆栽之位置，素有爭執。

103年7月11日17時，雙方再度發生爭執，何以「騙仙啊！手腳不乾淨」（臺語發音）等語辱罵徐；何家女主人也加入戰局，以手指指著前方說「不要理你這一種，垃圾啦」（以臺語發音）等語辱罵鄰居，被徐家以「妨害名譽」一狀告到法院。

何獲知被鄰居提告之後，也氣得告對方「公然侮辱」但提不出具體的時間，只記得是「103年7月11日之前某日」指當時徐家女主人比出中指手勢並稱：「你眼睛有問題」等語。但被檢方認定「逾告訴期」不起訴。

去年七月，高雄地方院判決何姓夫婦罰金五千元，徐家人以判決過輕，且審理期間何家仍未思悔改，持續貶損其人格，造成極大心理壓力，再提上訴，全案移轉橋頭地院審理，上月底駁回上訴，全案纏訟二年半不得上訴。