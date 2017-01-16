| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 社會

農曆年節將至 警方呼籲當心扒手伺機出沒

2017-01-16  14:15

〔記者王冠仁／台北報導〕農曆年節將至，台北市警方擔心扒手伺機出沒，從本月13日至26日執行檢扒大行動，警方各單位將針對人潮眾多的地點，諸如迪化年貨大街、濱江年貨大街、世貿商圈、捷運站、台北車站、士林夜市等地執行勤務。

警方昨天下午在台北世貿展覽會場中，發現53歲王姓竊盜通緝犯，趁人潮擁擠徒手行竊民眾皮夾，被警方當場逮捕並取出被害人身分證、信用卡、現金等證物。此外，另名遭警方列管的66歲謝姓女扒手，日前跑到新北市溪州市場，趁民眾在魚販攤前買魚時，趁機行竊皮包，被警方當場逮捕。

警方說，上述兩案的被害人，渾然不知自己被扒，都是經員警告知才發現。警方指出，扒手都是趁民眾逛街購物，疏於防備，以推擠碰撞、用手、報紙、雜誌、雨傘、衣服等擋住視線之手法扒竊。警方除將2人依竊盜罪嫌送辦，也呼籲民眾年節前外出採買，要多加留意自身財物安全。

廣告
  • 謝女在菜市場行竊被逮。（記者王冠仁翻攝）

    謝女在菜市場行竊被逮。（記者王冠仁翻攝）

  • 王男在世貿展覽會場內行竊被逮。（記者王冠仁翻攝）

    王男在世貿展覽會場內行竊被逮。（記者王冠仁翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 年節 扒手
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鐵板素蚵仔
丸子親子丼
香橙風熱巧克力
羹湯勾芡何時下？
轉寄

標題：農曆年節將至 警方呼籲當心扒手伺機出沒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月16日‧星期一‧丙申年臘月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.