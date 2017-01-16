農曆年節將至 警方呼籲當心扒手伺機出沒
2017-01-16 14:15
〔記者王冠仁／台北報導〕農曆年節將至，台北市警方擔心扒手伺機出沒，從本月13日至26日執行檢扒大行動，警方各單位將針對人潮眾多的地點，諸如迪化年貨大街、濱江年貨大街、世貿商圈、捷運站、台北車站、士林夜市等地執行勤務。
警方昨天下午在台北世貿展覽會場中，發現53歲王姓竊盜通緝犯，趁人潮擁擠徒手行竊民眾皮夾，被警方當場逮捕並取出被害人身分證、信用卡、現金等證物。此外，另名遭警方列管的66歲謝姓女扒手，日前跑到新北市溪州市場，趁民眾在魚販攤前買魚時，趁機行竊皮包，被警方當場逮捕。
警方說，上述兩案的被害人，渾然不知自己被扒，都是經員警告知才發現。警方指出，扒手都是趁民眾逛街購物，疏於防備，以推擠碰撞、用手、報紙、雜誌、雨傘、衣服等擋住視線之手法扒竊。警方除將2人依竊盜罪嫌送辦，也呼籲民眾年節前外出採買，要多加留意自身財物安全。
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