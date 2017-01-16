麥竂車禍肇事責任 警找行車記錄器釐清
2017-01-16 14:13
縣警局等相關局處今前往麥寮工業路會勘，將設法改進交通號誌的設置，避免車禍事故再度發生。（記者陳燦坤攝）
〔記者陳燦坤／雲林報導〕麥寮工業路昨天發生4死5屍的重大車禍，縣府今天會勘事故現場，警方發現快車道交通號誌未設左轉燈，其中一部事故車輛卻左轉，由於附近私人監視器未錄影，警方將找行車記錄器釐清肇事責任。
2部自小客車昨天行經麥寮工業路發生碰撞，釀成4人身亡，其中1位還是懷有身孕的婦人，縣警局等相關單位今天上午前往現場會勘，發現工業路事故現場因沒有左轉專用道，交通號誌未設左轉燈，當時駕駛白色自小客車的吳姓男子卻左轉切入慢車道。
警方原本打算調閱附近民宅監視器還原真相，這些監視器竟沒有運作，警方現試著找尋事故發生時行經的車輛，向駕駛調閱行車記錄器，進一步釐清肇事責任歸屬，也坦言工業路交通設置還有改進空間，將會同相關局處討論如何處理。
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