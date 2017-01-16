安全座椅未繫帶 女童遭甩飛慘死輪下
自小客車於中山高上失控，連續撞上兩側護欄，車體嚴重變形。（記者陳冠備翻攝）
〔記者陳冠備／彰化報導〕國道中山高彰化路段，昨晚發生一起死亡車禍，一部載有一家4口的銀色自小客車，失控撞向護欄後又與一部半聯結車擦撞，坐在安全座椅的3歲女童遭甩飛車外，頭顱破裂，陳屍車底，女童父母與另一雙胞胎弟弟僅受輕傷。警方表示，雙方駕駛並未酒駕，女童父親聲稱是為了閃避貨車切入而失控，肇事原因還在調查中。
昨晚10點03分，許氏夫妻與一對3歲龍鳳胎兒女，從台南喝完喜酒準備返回鹿港，卻於中山高北上219.4公里路段發生車禍，警消獲報趕到現場，發現自小客車變形嚴重，車頭、車尾全毀，前座雙安全氣囊已爆開，左側嚴重凹損，左後跟後車窗破裂，而原本置放後座坐在安全座椅上的許姓女童，則連人帶椅甩飛車外，女童被壓在車底，臟器外露，安全座椅則佈滿血跡，緊急送往醫院途中不治。
許姓女童父親（44歲）向警方供稱，晚間喝完喜酒準備返家，剛過埤頭交流道沒多久，外線車道一部大貨車亟欲切入我正行駛的中線車道，閃避不及而失控撞向內側護欄，之後就失去意識。
警方連夜調查，龍鳳胎都乘坐安全座椅，但只有女童安全座椅遭拋飛，但車上安全帶仍緊扣，原因令人不解。許父事後做筆錄時表示，女兒乘坐的是搖籃式安全座椅，兒子坐的是成長型座椅，而且並沒有幫女兒固定安全坐椅上的安全帶。
國道三隊交通組長賴協駿表示，事後透過ETC監視器發現疑似切車道的大貨車，廖姓貨車駕駛（60歲）到案後向警方供稱，當時準備切中線，可是發現後方來車車速很快，於是又切回外線，雙方並沒碰撞。
賴協駿說，自小客車上行車紀錄器壞掉，半聯結車上的行車紀錄器還須解碼還原，而女童乘坐的安全座椅底部仍留在車上，是否因撞擊後卡榫鬆開而拋飛，詳細事發原因仍待調查。
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