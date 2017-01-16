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衝撞縣府辦公大樓 酒駕男肇禍函送偵辦

2017-01-16  13:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府第一辦公大樓，於今天凌晨被1輛休旅車衝撞，警方到場，32歲蕭姓男子辯稱友人酒後開車載他，但撞車後落跑，不過警方發現蕭男的一腳拖鞋遺留在駕駛座，副駕駛座的車門則是上鎖狀態，研判蕭男就是駕駛，而蕭男的酒測高達1.23，依公共危險罪嫌偵辦。

警方調查，蕭男於今天凌晨1點許，駕駛自家休旅車，行經縣府第一辦公大樓後方的丁字路口，也就是苗栗市英才路、自治路口，沒有左轉或右轉，直接衝撞縣府第一辦公大樓後側的無障礙空間緩坡道。

強大的撞擊力道，造成路口的反光標誌毀損，縣府第一辦公大樓後方的行道樹也被撞倒；休旅車頭則凹陷毀損，車內2顆前方安全氣囊也爆開，幸好夜深人靜，沒有路人受波及。警方到場，發現車內無人，但蕭男癱坐在地，渾身酒氣，對於警方詢問，蕭男辯稱，他是給一起喝酒的朋友載，撞車後朋友落跑丟下他。

但警方發現蕭男赤腳，1隻拖鞋在人行道被發現，另1隻則留在休旅車駕駛座踏墊上，而副駕駛座的車門則是上鎖狀態，研判蕭男應該是駕駛。

不過，蕭男因臉頰有擦挫傷不舒服送醫治療，尚在醫院休息。警方將調閱週邊路口監視器，若證實蕭男酒駕，將依違反公共危險罪嫌函送偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 強大的撞擊力道，造成路口的反光標誌毀損，縣府第一辦公大樓後方的行道樹也被撞倒。（記者彭健禮翻攝）

    強大的撞擊力道，造成路口的反光標誌毀損，縣府第一辦公大樓後方的行道樹也被撞倒。（記者彭健禮翻攝）

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