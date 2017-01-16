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圖利不動產鑑價商4萬多元 北院書記官判刑3年

2017-01-16  13:44

〔記者楊國文／台北報導〕台北地院民事執行處書記官林峻岳，8年前起私自將法院不動產鑑價工作，交給未領有證照的不動產鑑價公司負責人陳姓友人負責，讓陳男賺取4萬多元的不法利益，最高法院今日依貪污治罪條例的圖利罪將林男判刑3年、褫奪公權1年定讞，目前遭停職中的林男將入獄服刑。

判決指出，法院為公平分配法拍動產及不動產鑑價工作，訂有分配表，依時段交由不同鑑價公司承包。

林男從89年11月起到100年3月任台北地院民事執行處書記官，明知相關鑑價規定，卻在98年間，因與陳男共同投資法拍屋感情交好，雖明知對方未領有不動產估價師執照，卻將法院27件民事執制執行案件交給陳男鑑定，收取17萬9500元費用。

檢調據報發動搜索及偵查行動，林峻岳辯稱不知陳男不具不動產估價師資格，但坦承便宜行事將鑑價案都交給執達員處理，將責任都推諉給他人。案發後，北院立即將林停職，並指示政風室協助調查，檢方訊後也將林男依貪汙罪起訴。

高院更二審認為，林男竟因與陳男共同投資法拍屋感情交好，違法委託無鑑價師執照的陳男鑑價，嚴重戕害鑑定人承辦法官囑託案件的公平性，依圖利罪判他3年徒刑、褫奪公權1年。陳男不服提起上訴，最高法院今駁回定讞。

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