靠一支桌球拍 暖警找到3萬元失主
2017-01-16 13:32
〔記者蔡宗勳／朴子報導〕嘉義縣海區某國小主任13日打完桌球，前往朴子市海通路路邊攤用餐，結帳離去時卻將內有現金3萬多元的黑色手提包放在餐桌上，黃姓老闆娘將手提包送往朴子派出所報案，熱心警察僅靠著一隻桌球拍線索順利連絡上失主時，該主任還不曉得掉東西，以為手提包放在車上。
朴子派出所員警黃柏融受理後，打開手提包發現裡面是白花花千元鈔，金額3萬餘元，心裡丟掉手提包的人一定很著急，但將整個包包翻透，卻找不到任何足以辨識的文件，只好根據一隻桌球拍尋找線索。
黃柏融先透過轄區各種社團、學校或有從事桌球活動場所一一詢問，期許找到失主，詢問過程，無意間發現球拍桿底部貼有姓名，總算露出一線曙光，經詢問相關桌球運動的人，總算找到任職某國小主任的失主。
沒想到黃柏融打電話請該主任到派出所領取失物時，失主還一頭霧水，指自己手提包放在車上，跑到車上看不到，才發現自己竟然粗心大意到遺忘東西還不知道。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- NBA》一人切入三人假摔 網友推爆：這輩子沒見過！（影音）
- 月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚
- 合歡山凌晨飄雪 松雪樓零下0.1度
- 新興柑桔OK橙 花蓮量產1萬斤
- 喬丹8爆扣 快艇撞翻湖人復仇
- 傷兵回歸空前競爭 桃猿外野 先發5搶2
- 住寧夏夜市嫌又吵又臭 狂檢舉求償60萬
- 寒門孝子射雙金 父撒手生活陷困
- 國民黨募款責任額 32中常委僅3人配合
- 退將赴中不砍退俸擬改罰鍰 立委批「棒子不夠大」
- 染黑民主… 國安啟動 徹查境外擾台勢力
- 學童預防蛀牙 北市聯醫免費塗氟
- 曾宇謙數位古典榜奪冠 樂迷擠爆簽名會
- 採買年貨 農委會推「揪愛」國產石斑
- 全球最小火箭 日發射失敗
- 復健良好 詹智堯開季OK的
- 阿沁嚴管 不准Ciao俏女孩和INX聊天
- 盧廣仲懶理中國打壓 投身環台巡演
- 澳網今開打 喬帥問鼎第7冠
- 被酸抱強國大腿 劉樂妍再嗆：世界上沒台灣這個國籍
- 質疑年改國是會議地點有變 軍公教絕食抗議
- 犒賞基層員工 日月光加發1.8億元紅包
- 發揮創意寫春聯 國小學生迎春過年
- 孫翠鳳轉職 成現代劇新鮮人
- 〈熱門族群〉網通股去年營運來電 今年照樣橫著走
- 過境美國備受禮遇 傳蔡英文與白宮準幕僚長通電話
- 郵政金融卡醜到爆？ 網友自行設計掀論戰....
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Joshua Wong speaks about struggle for democracy
- 康寧大學數位應用學系 7對家人變碩士班同學
- 自由廣場》立專法再公投 解決婚姻平權爭議
- 中國打壓不斷》學者籲駐外單位 雷達要全開
- 中職》富邦悍將今開訓 3大咖球星合約還在談
- 自由共和國》2016年回顧 ／台積電是台灣最好的國防屏障
- 台灣全球經貿新布局 蔡總統：就從紡織業開始
- 亞馬遜網賣…惹得印度翻臉警告
- 爐主拔「刺」 布克連2場飆39分
- 《小檔案》花蓮客家采風樂舞演藝團
- SMAP解散 木村拓哉魅力下滑
- 日本各地降大雪釀6死 青森市積雪逾240公分
- 林熊徵獎學金 吳當傑也領過
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：靠一支桌球拍 暖警找到3萬元失主
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分