靠一支桌球拍 暖警找到3萬元失主

2017-01-16 13:32

〔記者蔡宗勳／朴子報導〕嘉義縣海區某國小主任13日打完桌球，前往朴子市海通路路邊攤用餐，結帳離去時卻將內有現金3萬多元的黑色手提包放在餐桌上，黃姓老闆娘將手提包送往朴子派出所報案，熱心警察僅靠著一隻桌球拍線索順利連絡上失主時，該主任還不曉得掉東西，以為手提包放在車上。

朴子派出所員警黃柏融受理後，打開手提包發現裡面是白花花千元鈔，金額3萬餘元，心裡丟掉手提包的人一定很著急，但將整個包包翻透，卻找不到任何足以辨識的文件，只好根據一隻桌球拍尋找線索。

黃柏融先透過轄區各種社團、學校或有從事桌球活動場所一一詢問，期許找到失主，詢問過程，無意間發現球拍桿底部貼有姓名，總算露出一線曙光，經詢問相關桌球運動的人，總算找到任職某國小主任的失主。

沒想到黃柏融打電話請該主任到派出所領取失物時，失主還一頭霧水，指自己手提包放在車上，跑到車上看不到，才發現自己竟然粗心大意到遺忘東西還不知道。