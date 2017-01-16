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色運將非初犯？ 韓網友爆料：曾有類似不快遭遇

2017-01-16  13:33

〔記者鄭景議／台北報導〕涉嫌性侵韓國女學生的計程車司機詹侑儒，昨遭士林地檢署依加重強制性交罪聲押獲准，此事件也引起韓媒關注，韓聯社等各大媒體都有大篇幅報導，然而其中一篇報導下方竟有網友留言，稱她與朋友也搭過詹侑儒的車，而她朋友在喝下司機給的珍奶後，也有同樣的症狀！

批踢踢網友有人爆料，指出在韓國媒體有網友留言，表示「我去年去台灣跟那個司機（譯注：詹姓嫌犯）包車，喝到司機給的珍珠奶茶之後，我的朋友有出現跟這次事件的受害者一樣的症狀。當時以為是因為咖啡因太濃所導致，我要怎麼報案？」

該網友更呼籲詹姓司機的車隊主動跟警方聯絡，交出近年來詹姓嫌犯經由車隊接過哪些韓客，把這些資料交給警方清查，找出其他受害者還受害者公道。

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  • 有韓網友稱詹嫌非初犯。（截自詹嫌部落格）

    有韓網友稱詹嫌非初犯。（截自詹嫌部落格）

  • 韓網友表示當時是喝詹嫌的珍珠奶茶。（截自批踢踢）

    韓網友表示當時是喝詹嫌的珍珠奶茶。（截自批踢踢）

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