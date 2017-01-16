跨界跨好大！櫃姐轉行變女警

張雯倩從櫃姐轉女警，分發至永信派出所。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-01-16 13:19

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市永康警分局永信派出所女警張雯倩，由百貨公司櫃姐轉職，本月中旬才從警校畢業分發，到任第1天就不辭辛勞，全力護送迷途老婦返家，民眾稱讚「人美心更美」。

永康警方表示，78年次的張雯倩原本是百貨公司櫃姐，因平時就熱心公益，並嚮往具有挑戰性的警察工作，毅然辭職，報考警校。

本月12日，張雯倩才從警校畢業分發至永信派出所，她報到後，13正式上班，服第1班巡邏勤務，就接獲中華二路上有迷途老人需要協助的勤務，立刻趕往處理。

張雯倩抵達時，老婦與報案人都在現場，徬徨無助，先加以安撫，詢問後得知老婦住南工街，但確切地址不詳，女警帶著老婦到附近逐戶查訪，最後順利協助返家。

老婦的兒子指稱，母親已85歲，有輕微失智，出門後忘了怎麼回家，真的很感謝警方幫忙。