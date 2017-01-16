金溥聰不滿吳子嘉「包庇」說 提告求償百萬

2017-01-16 13:17

〔記者溫于德／台北報導〕前國安會秘書長金溥聰，不滿媒體人吳子嘉誣指他刻意包庇前幸福人壽董事長鄧文聰掏空幸福人壽300多億元犯罪行為，自覺名譽受損，提告求償100萬元。全案今天上午首度開庭，金與吳均委由律師出庭答辯，台北地院法官最後同意被告方面聲請傳喚證人出庭，全案定3月16日再開。

金溥聰律師吳柏宏開庭時表示，吳子嘉日前公開指出，金包庇鄧文聰掏空幸福人壽，金自覺未有犯行卻被指控，遂提告求償100萬元。吳也說，吳子嘉未經合理查證就發表言論，確實傷害金的名譽。被告律師則辯，吳子嘉所說均有消息來源，盼能聲請傳喚證人出庭作證；另對合理查證部分，律師也認為，金男屬公眾人物，且當事人行為是合理且公道的評論，未有相關責任。

法官最後同意傳喚證人出庭，定3月中旬再開。