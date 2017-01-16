金溥聰不滿吳子嘉「包庇」說 提告求償百萬
2017-01-16 13:17
〔記者溫于德／台北報導〕前國安會秘書長金溥聰，不滿媒體人吳子嘉誣指他刻意包庇前幸福人壽董事長鄧文聰掏空幸福人壽300多億元犯罪行為，自覺名譽受損，提告求償100萬元。全案今天上午首度開庭，金與吳均委由律師出庭答辯，台北地院法官最後同意被告方面聲請傳喚證人出庭，全案定3月16日再開。
金溥聰律師吳柏宏開庭時表示，吳子嘉日前公開指出，金包庇鄧文聰掏空幸福人壽，金自覺未有犯行卻被指控，遂提告求償100萬元。吳也說，吳子嘉未經合理查證就發表言論，確實傷害金的名譽。被告律師則辯，吳子嘉所說均有消息來源，盼能聲請傳喚證人出庭作證；另對合理查證部分，律師也認為，金男屬公眾人物，且當事人行為是合理且公道的評論，未有相關責任。
法官最後同意傳喚證人出庭，定3月中旬再開。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- NBA》一人切入三人假摔 網友推爆：這輩子沒見過！（影音）
- 月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚
- 合歡山凌晨飄雪 松雪樓零下0.1度
- 新興柑桔OK橙 花蓮量產1萬斤
- 喬丹8爆扣 快艇撞翻湖人復仇
- 傷兵回歸空前競爭 桃猿外野 先發5搶2
- 住寧夏夜市嫌又吵又臭 狂檢舉求償60萬
- 寒門孝子射雙金 父撒手生活陷困
- 國民黨募款責任額 32中常委僅3人配合
- 退將赴中不砍退俸擬改罰鍰 立委批「棒子不夠大」
- 染黑民主… 國安啟動 徹查境外擾台勢力
- 學童預防蛀牙 北市聯醫免費塗氟
- 曾宇謙數位古典榜奪冠 樂迷擠爆簽名會
- 採買年貨 農委會推「揪愛」國產石斑
- 全球最小火箭 日發射失敗
- 復健良好 詹智堯開季OK的
- 阿沁嚴管 不准Ciao俏女孩和INX聊天
- 盧廣仲懶理中國打壓 投身環台巡演
- 澳網今開打 喬帥問鼎第7冠
- 被酸抱強國大腿 劉樂妍再嗆：世界上沒台灣這個國籍
- 質疑年改國是會議地點有變 軍公教絕食抗議
- 犒賞基層員工 日月光加發1.8億元紅包
- 發揮創意寫春聯 國小學生迎春過年
- 孫翠鳳轉職 成現代劇新鮮人
- 〈熱門族群〉網通股去年營運來電 今年照樣橫著走
- 過境美國備受禮遇 傳蔡英文與白宮準幕僚長通電話
- 郵政金融卡醜到爆？ 網友自行設計掀論戰....
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Joshua Wong speaks about struggle for democracy
- 康寧大學數位應用學系 7對家人變碩士班同學
- 自由廣場》立專法再公投 解決婚姻平權爭議
- 中國打壓不斷》學者籲駐外單位 雷達要全開
- 中職》富邦悍將今開訓 3大咖球星合約還在談
- 自由共和國》2016年回顧 ／台積電是台灣最好的國防屏障
- 台灣全球經貿新布局 蔡總統：就從紡織業開始
- 亞馬遜網賣…惹得印度翻臉警告
- 爐主拔「刺」 布克連2場飆39分
- 《小檔案》花蓮客家采風樂舞演藝團
- SMAP解散 木村拓哉魅力下滑
- 日本各地降大雪釀6死 青森市積雪逾240公分
- 林熊徵獎學金 吳當傑也領過
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：金溥聰不滿吳子嘉「包庇」說 提告求償百萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分