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砂石車違規左轉機車卡車底 騎士送醫無礙

機車卡進砂石車底，騎士在一旁接受消防員包紮。（記者徐聖倫翻攝）

2017-01-16  12:32

〔記者徐聖倫／新北報導〕驚險！今上午8時許，1輛砂石車行經新北市中和環河西路往板橋方向，然左轉燈號未亮起，該車便違規左轉光環路，直接撞上對向道機車，機車當場卡進砂石車底，所幸機車騎士命大，全身多處擦傷未傷及要害，意識清楚，送醫包紮後無礙。

警方到場了解，對雙方進行酒測，56歲池姓砂石車司機與20歲劉姓騎士均未飲酒，初步看來為池某肇事責任較大，警方將持續釐清肇事責任歸屬。

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