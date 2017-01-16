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洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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為一顆鹹蛋打一架 女受刑人判拘役35天

2017-01-16  12:28

〔記者黃建華／高雄報導〕為了一顆早餐鹹蛋起爭執，高雄女子監獄一名王姓女受刑人被控動粗打另一蔡姓女受刑人，被高雄地院判拘役35日，若易科罰金要3萬5千元，這顆鹹蛋真的好貴！

高雄女子監獄王姓受刑人，去（105）年5月13日上午7時40分許，與另一蔡姓女受刑人女監真一舍第13房內，因早餐打飯時，蔡女表示她不吃鹹蛋，王女要求把蔡不吃多餘的鹹蛋給她吃，遭蔡女拒絕，並回:「林北的鹹蛋為何要給妳?」引發王女不滿，雙方爆發爭執。

王女除在舍房內，多數人得共見共聞之狀態下，以台語對蔡女辱罵：「幹你娘機歪」等語，並以徒手拉扯蔡女頭髮、脖子及手臂，致女受有頭部外傷併腦震盪、頸部及右前臂挫擦傷之傷害。

高雄地院審理時，王女坦承：「早餐時蔡女說她不吃鹹蛋，我就向打飯同學說我要多餘的鹹蛋，但打飯同學說已經幫她打在原來的房舍了，當時蔡女對我說她的蛋為什麼要給我吃。」王女表示，她並不是要吃她的份，而是要吃打飯剩餘的蛋，所以我覺得蔡女對我態度不好，才用三字經罵蔡女，並大力拉扯蔡女頭髮。

法官認定王女有公然侮辱、傷害事實，將她判處拘役35天，如易科罰金，以一千元折算一日。

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  • 為了一顆早餐鹹蛋起爭執，高雄女子監獄一名王姓女受刑人被控動粗打另一蔡姓女受刑人，被高雄地院判拘役35日，若易科罰金要3萬5千元，這顆鹹蛋真的好貴!（記者黃建華攝）

    為了一顆早餐鹹蛋起爭執，高雄女子監獄一名王姓女受刑人被控動粗打另一蔡姓女受刑人，被高雄地院判拘役35日，若易科罰金要3萬5千元，這顆鹹蛋真的好貴!（記者黃建華攝）

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