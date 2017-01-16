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有夠衰！小黃運將被搭霸王車又慘遭割頸

2017-01-16  12:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉53歲吳姓男子，為中度精神障礙，常有脫序行為，讓地方頭疼不已。他3年前曾搭霸王車又割傷計程車司機喉頸，去年10月間又持柴刀向警揮砍。苗栗地檢署偵結，依妨害公務罪嫌將吳男起訴。

吳男有殺人未遂前科，他曾於3年前，搭計程車到台中，拒付2000多元車資，之後這名計程車司機又載到吳男，向吳索討車資卻遭割喉，幸及時到醫院保住一命。

去年10月12日傍晚，吳男酒後撥打119救護專線，謊報有病患要送醫治療，銅鑼消防分隊獲報到場，才知道是吳男想就醫，且要求送往台中市中國醫藥學院。

消防人員見吳男無外傷，也告知無法跨轄送醫，豈料，吳男隨即抓狂，以用腳踹救護車車門，消防員見狀，立即離去並報警協助處理。

苗栗警察分局雞隆派出所警員張偉彬到場，詢問吳男狀況，吳男突然衝回家中，拿了柴刀衝出，朝張揮砍，並叫囂「給你死」。

張偉彬見情況危急，立即對空鳴槍喝令吳民放下柴刀，雙方對峙數分鐘，吳民仍不斷朝員警追砍，經5次對空鳴槍喝止及通報支援警力到場後，將吳男制伏送辦。

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  • 吳男持柴刀砍警，被依妨害公務罪嫌起訴。（記者彭健禮翻攝）

    吳男持柴刀砍警，被依妨害公務罪嫌起訴。（記者彭健禮翻攝）

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