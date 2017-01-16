有夠衰！小黃運將被搭霸王車又慘遭割頸
2017-01-16 12:22
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉53歲吳姓男子，為中度精神障礙，常有脫序行為，讓地方頭疼不已。他3年前曾搭霸王車又割傷計程車司機喉頸，去年10月間又持柴刀向警揮砍。苗栗地檢署偵結，依妨害公務罪嫌將吳男起訴。
吳男有殺人未遂前科，他曾於3年前，搭計程車到台中，拒付2000多元車資，之後這名計程車司機又載到吳男，向吳索討車資卻遭割喉，幸及時到醫院保住一命。
去年10月12日傍晚，吳男酒後撥打119救護專線，謊報有病患要送醫治療，銅鑼消防分隊獲報到場，才知道是吳男想就醫，且要求送往台中市中國醫藥學院。
消防人員見吳男無外傷，也告知無法跨轄送醫，豈料，吳男隨即抓狂，以用腳踹救護車車門，消防員見狀，立即離去並報警協助處理。
苗栗警察分局雞隆派出所警員張偉彬到場，詢問吳男狀況，吳男突然衝回家中，拿了柴刀衝出，朝張揮砍，並叫囂「給你死」。
張偉彬見情況危急，立即對空鳴槍喝令吳民放下柴刀，雙方對峙數分鐘，吳民仍不斷朝員警追砍，經5次對空鳴槍喝止及通報支援警力到場後，將吳男制伏送辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- NBA》一人切入三人假摔 網友推爆：這輩子沒見過！（影音）
- 月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚
- 合歡山凌晨飄雪 松雪樓零下0.1度
- 新興柑桔OK橙 花蓮量產1萬斤
- 喬丹8爆扣 快艇撞翻湖人復仇
- 傷兵回歸空前競爭 桃猿外野 先發5搶2
- 住寧夏夜市嫌又吵又臭 狂檢舉求償60萬
- 寒門孝子射雙金 父撒手生活陷困
- 國民黨募款責任額 32中常委僅3人配合
- 退將赴中不砍退俸擬改罰鍰 立委批「棒子不夠大」
- 染黑民主… 國安啟動 徹查境外擾台勢力
- 學童預防蛀牙 北市聯醫免費塗氟
- 曾宇謙數位古典榜奪冠 樂迷擠爆簽名會
- 採買年貨 農委會推「揪愛」國產石斑
- 全球最小火箭 日發射失敗
- 復健良好 詹智堯開季OK的
- 阿沁嚴管 不准Ciao俏女孩和INX聊天
- 盧廣仲懶理中國打壓 投身環台巡演
- 澳網今開打 喬帥問鼎第7冠
- 被酸抱強國大腿 劉樂妍再嗆：世界上沒台灣這個國籍
- 質疑年改國是會議地點有變 軍公教絕食抗議
- 犒賞基層員工 日月光加發1.8億元紅包
- 發揮創意寫春聯 國小學生迎春過年
- 孫翠鳳轉職 成現代劇新鮮人
- 〈熱門族群〉網通股去年營運來電 今年照樣橫著走
- 過境美國備受禮遇 傳蔡英文與白宮準幕僚長通電話
- 郵政金融卡醜到爆？ 網友自行設計掀論戰....
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Joshua Wong speaks about struggle for democracy
- 康寧大學數位應用學系 7對家人變碩士班同學
- 自由廣場》立專法再公投 解決婚姻平權爭議
- 中國打壓不斷》學者籲駐外單位 雷達要全開
- 中職》富邦悍將今開訓 3大咖球星合約還在談
- 自由共和國》2016年回顧 ／台積電是台灣最好的國防屏障
- 台灣全球經貿新布局 蔡總統：就從紡織業開始
- 亞馬遜網賣…惹得印度翻臉警告
- 爐主拔「刺」 布克連2場飆39分
- 《小檔案》花蓮客家采風樂舞演藝團
- SMAP解散 木村拓哉魅力下滑
- 日本各地降大雪釀6死 青森市積雪逾240公分
- 林熊徵獎學金 吳當傑也領過
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：有夠衰！小黃運將被搭霸王車又慘遭割頸
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分