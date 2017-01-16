網路交損友 單親媽上當失財驚魂

2017-01-16 11:48

［記者楊政郡／台中報導］一位單親媽媽誤交損友「失財又驚魂」3個月，在網路與李男認識交往，李男佯稱是建設公司經理，卻一連串開口借錢、買衣服、住宿旅館及交通費，都由單親媽媽支付，3個月「熱戀期」付了16萬餘元，最後平板電腦及手機拿不回來，事後向他追討，不但出言恐嚇、要死要活，還威脅要送小孩去死等，台中地院依詐欺、侵占及恐嚇罪判處李男1年6月徒刑。

判決書指出，李男經由SKOUT網路認識單親媽媽「小妍」（化名），佯稱他是順天建設公司採購部經理，兩人進而成為男女朋友，李男104年5月間起詐稱他的「鄉林皇居」住處在裝潢，鑰匙不見了，回不了家，而他要到台南洽談採購、拿取回扣金，向「小妍」要求買衣服、支付住宿旅館、交通費等。

兩人可能在熱戀中，李男又以鑰匙遺失及拿不到佣金等藉口，他想要買「戒指」來過運去霉氣，「戒指」拿給2個不認識的人摸過去霉運，就可以再賣掉，開口向「小妍」借款，總計104年5至8月兩人交往期間，「小妍」支付7萬1817元，及借款8萬9400元。

另外，請李男將平板電腦1台，拿去黏貼螢幕保護貼，還把手機1支借李男供聯繫用，卻都一直拒絕歸還。

「小妍」發現李男不可靠，104年8月19日相約談判清償借款與返還平板電腦及手機等，李男卻一再傳送訊息，恫稱「妳活不久了」、「我們會一起死」、「妳這樣等躺棺材吧」、「要我直接送妳小孩去死」等語，「小妍」心生畏懼報案處理。