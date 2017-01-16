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農漁會選舉傳聞買票遷戶口 南檢：10件他字案偵辦

農漁會選舉將展開，台南地檢署投入積極偵辦賄選或暴力介入選舉案件。（資料照，記者王俊忠攝）

2017-01-16  11:40

〔記者王俊忠／台南報導〕全國農漁會人員、理事長選舉與總幹事遴聘工作展開，由於台南地區有遷徙幽靈人口、買票等賄選傳聞。台南地檢署表示，台南檢警調等單位已在上週開過聯席查賄會議，目前南檢已接獲許多檢舉情資，有10件分他字案積極偵辦中。

南檢襄閱主任檢察官陳建弘指出，1月12日，南檢檢察長張文政已與檢肅黑金專組主任檢察官江孟芝、市調處、市警局刑大及市府政風處等代表召開賄選暴力查察會議，蒐集統合各方檢舉情資，由警、調單位負責先期偵查，並委由檢肅黑金專組主任與七位專責檢察官投入督導，如有必要，會派其他組檢察官協助支援偵辦。

陳建弘強調，農漁會法規定農漁會人員選舉如涉賄選，與公職人員選舉涉賄選標準一樣，檢警調單位一定全力偵辦到底，絕不輕縱，南檢在1個月前已啟動查賄機制，但迄今尚無具體偵辦收網行動。

據了解，農漁會改選於2月19日農會會員代表選舉，3月1日至3日選舉理監事及上級農會代表，3月10日至14日選舉理事長、常務監事及遴聘總幹事。

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標題：農漁會選舉傳聞買票遷戶口 南檢：10件他字案偵辦


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