韓遊客夜市遭扒 警靠2張照片就破案

韓國夫婦對破案神速的台灣警察讚不絕口。（記者鄭景議翻攝）

2017-01-16 11:38

〔記者鄭景議／台北報導〕日前一對年約40歲的韓籍旅客朴姓夫婦到寧夏夜市遊玩時，卻發現自己的皮包居然遭扒手扒走了，兩人就近到建成派出所報案後，警問起逛夜市的細節，朴姓夫婦回想起他們在攤販前拍照時，曾有一名女子闖入鏡頭，也沒在攤販買東西就走了，承辦員警張偉慶隨即要夫婦兩人找出照片，並靠著2張該女子的側臉照，再配合監視器調閱下，竟就此找出犯嫌，讓這對韓國夫婦好訝異，直讚台灣警察辦案能力優秀。

警方表示，配合監視器畫面以及被害人提供的照片，可以確定此名嫌犯是一名以觀光旅遊名義來台的裴姓越南籍女子，裴嫌接獲警方通知到案後，起初對於涉嫌犯行一概否認，員警卻眼尖在裴嫌皮包內發現韓幣11萬8千元，裴嫌也對於韓幣的來源交代不清，加上警方出示朴姓夫婦拍下的照片，裴嫌只好俯首認罪。

朴姓夫婦對於警方僅靠一張無意間拍到的照片，就能迅速找出犯嫌並拿回失物十分訝異，到警局時不斷稱讚台灣員警的辦案能力，建成派出所也將裴嫌依竊盜罪移送士林地檢署偵辦。