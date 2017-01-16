不爽宅配旺季還要送上樓 送貨員暴怒砸貨物嗆聲
2017-01-16 11:32
〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區年約30歲的戴姓送貨員，本月12日上午宅配貨物到新莊區萬安街的曾姓民眾家中，孰料對方將貨物送上樓，戴男不願配合，雙方透過電話爆發激烈口角，戴男一氣之下，手持滅火器上樓理論，不僅嗆聲：「我知道你家地址，你死定了！」還朝對方亂擲東西，直到警方趕到將2人帶回了解，戴男事後才坦承情緒控管不佳，願意釋出善意，雙方才和解收場。
新莊分局光華派出所表示，12日上午9時許接獲民眾報案指稱，新莊萬安街1處社區有名宅配員要攻擊住戶，警方獲報趕赴現場，立即將戴男、曾男架開，經安撫勸說後2人火氣才消散。
戴男向警方供稱，當天宅配貨物到社區，但曾男要求將貨物送上樓，他因手上還有20件包裹等著載運而婉拒，對方又不肯退讓，雙方在電話中爆發口角，他一氣之下隨手拿了社區的滅火器上樓理論。
據了解，戴男當時不僅手拿滅火器外，還不斷隔著門嗆聲：「我知道你家地址，你死定了！」隨後轉頭下樓，曾姓住戶不甘心被嗆，尾隨在後，2人又在社區大廳爆發第2波衝突，戴男竟將折疊式手推車、社區獎盃、磚頭等雜物丟向曾男，社區保全見狀趕緊報案。
警方表示，2人事後到派出所偵訊，經協調後戴姓宅配員坦承一時情緒失控，主動致歉，原先曾男欲提出恐嚇告訴，經協調後也不願提告，和解收場。
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