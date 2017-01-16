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玩到不想回台 臉書恐嚇炸小港機場被起訴

2017-01-16  11:18

〔記者黃建華／高雄報導〕25歲的蘇姓男子去年10月間前往中國天津旅遊，玩到不想回家，想延遲返國，竟化名在《台日交流論壇》、《日台交流広場（台湾と日本）》等臉書社團貼文，揚言要炸毀高雄小港機場，文末並寫「我才小學三年級」，高雄地檢署今偵結，將他依違反民用航空法及恐嚇公眾等罪嫌起訴。

檢方起訴指出，蘇男去年前往中國旅遊，僅為一己之私，欲藉機延遲返國，竟以「首塚剛毅」及「吴刚毅」等化名，在10月21日9點在中國天津紅太陽酒店，以其手機上網在《台日交流論壇》、《日台交流広場（台湾と日本）》等臉書社團貼文，以日文揚言：「請小港國際機場的人注意...今日下午五點我將會放置炸彈,我要讓小港的人橫屍遍野 （我才小學3年級）。」

航警局高雄分局獲報，除加強機場維安與安檢作為，也迅速掌握涉嫌貼文恐嚇的蘇男身實身分，並依程序向檢方申請拘票，當晚趁蘇男搭機從中國飛抵小港機場逮人；蘇男被捕時還被同行親友斥責：「跟你說不能亂弄，你就不聽話。」警方一問才知，蘇男是玩到不想太早回台灣，才亂貼文想讓班機延誤。

高雄地檢署今偵結，將他依觸犯民用航空法第105條散布危害飛航安全之不實訊息，與刑法151條恐嚇公眾安全罪提起公訴。

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  • 蘇姓男子去年十月間在臉書貼文揚言要炸毀小港機場，驚動機場加強安檢，虛驚一場。（資料照）

    蘇姓男子去年十月間在臉書貼文揚言要炸毀小港機場，驚動機場加強安檢，虛驚一場。（資料照）

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