真無言！仿效網購郵寄販槍 買家是警察........
2017-01-16 11:15
初步鑑定這把槍具殺傷力。（記者張瑞楨翻攝）
〔記者張瑞楨／台中報導〕綽號「阿達」的許姓男子，改造一把九０模擬槍，玩膩後異想天開，上網以「一般操作槍」之名販售，中市警局刑警大隊偵三隊員警執行網路巡邏時，卻發現「一般操作槍」市價約1萬元，他卻賣到3萬元，且堅持不面交，只能郵寄包裹送達，員警佯裝買家購買後，果真收到具殺傷力的九０改造手槍一把，他說，他有一位朋友賣槍，面交時被警方查扣，他才仿效網購用郵局包裹寄送，卻不知買家是警察。
偵三隊調查，大學畢業的32歲許嫌對槍械情有獨鍾，喜歡瀏覽槍械網站學習改槍技術，前年（2015年）6月間，在網路以5萬元購入改造九０手槍一把，玩膩後於本月初上網販售，還標示為「一般操作槍」，價格卻高達3萬元，比真正的「一般操作槍」約1萬元價格，高出甚多。
偵三隊網路巡邏時，發現這把槍價格不合理之外，且許嫌所張貼的槍管照片，顯示是已經貫通，「一般操作槍」槍管會封死（槍管內有阻鐵），員警懷疑是改造手槍，與許嫌聯繫購買時，許嫌堅持不面交，只能透過郵寄包裹送達，錢則由買家匯款至許嫌帳戶。
員警購買之後，果然收到改造槍的包裹，日前傳喚他到案，許嫌說，他有一位朋友，與買家面交槍械時，被警方逮捕，因此，他從網路購物中得到靈感，認為仿效網購用郵寄包裹寄送最安全，可把風險降到最低，沒想到一樣栽在警方手裡，今天依據違反槍砲彈藥刀械管制條例函送地檢署偵辦。
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