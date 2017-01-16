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為幫老公斬桃花 宜蘭縣府前科長被下屬詐753萬

廖女4年間共被騙了753萬。圖為宜蘭地檢署。（資料照，記者林敬倫攝）

2017-01-16  09:57

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府社會處廖姓前科長（已離職），因誤信科內游姓臨時人員聲稱可以請師父幫廖的老公斬桃花，父母及兒子添福氣，4年陸續匯款給游當作施法費用，總計共753萬元，廖發現被騙不匯款後，游還發簡訊恐嚇要讓廖無法在公私部門待下去，全案檢方偵結，依詐欺、恐嚇罪嫌起訴游嫌。

起訴書指出，廖姓女子為前科長，科內45歲游姓臨時人員，從平時的對談中，得知科長篤信宗教作法求平安，也從中了解廖的家庭關係。

游女以Line訊息於民國100年至104年期間，以幫忙請師父斬老公桃花、幫廖本身、父母及子女添福氣為由，要求匯款，甚至還佯稱自己夢見廖將殞命，所以協助建置救命的龍柱，費用要求廖退休後償還，4年間廖共被騙了753萬元，當廖發覺有異，不再匯款後，游還發「斷妳所有後路」、「讓妳在宜蘭公私部門待不下去」等語的訊息恐嚇，讓廖心生畏懼。

全案檢方偵結，依據廖姓科長的指訴、匯款給游的銀行帳戶單影本及2人的Line對話紀錄截圖，認定游女的犯罪事實，依詐欺及恐嚇罪嫌起訴。

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