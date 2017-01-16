自己人打自己人！空軍小兵槓上士官長
2017-01-16 00:14
［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市好樂迪KTV於14日晚間10時許，發生酒客鬧事大亂鬥，1名空軍防砲營高姓、林姓上兵疑與空軍401戰術聯隊呂姓士官長起口角，隨後爆發肢體衝突，雙方10餘人在街頭大打出手，引來民眾圍觀，呂男甚至一度氣到脫衣揮拳反擊，但仍被對方持安全帽連擊多下；警方獲報後出動快打部隊壓制現場，昨（15）日將3人依傷害罪嫌送辦。
警方調查，高姓上兵偕妻與林姓上兵等人，14日晚間準備進入KTV時，遭到剛參加完尾牙聚餐的呂姓士官長等人擋住通道，高妻先是開口向呂男示意借道，卻未獲得回應，高男見狀氣憤大吼「借過啦！」引來呂男不滿，並回嗆三字經後，二派人馬立刻爆發拉扯，更脫序演變成街頭衝突。
目擊民眾說，雙方人馬從店內一路打到店外，還有人隨手拿起路旁安全帽猛敲對方，混戰中不時可聽到夾雜「幹你娘」等嘶吼聲，更有女子驚聲尖叫「不要再打了！」場面十分混亂，深怕一不小心就會被波及捲入戰局。
疑似毆人的高男與林男，在員警抵達前先行逃逸，警方已於昨日凌晨將2人約談到案，經調查，整起事件單純是酒客互看不順眼所引發的衝突失序行為，不料詳查滋事者背後身分，發現雙方竟是「自家人！」
花蓮警分局表示，空軍單位獲悉後，均已派遣幹部到場協助處理，但因衝突現場混亂，還要進一步釐清相關涉案人，目前全案將依傷害罪嫌偵辦，呼籲民眾若遇街頭失序行為，可立即撥打110報案；另本月19日也將展開「加強重要節日安全維護工作」（春安工作），盼能有效維護地區治安。
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