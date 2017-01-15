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一家4口撞聯結車 兒童安全座椅救不了3歲女童

2017-01-15  23:48

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國道中山高彰化路段，15日深夜發生一起自小客車與聯結車碰撞的意外，自小客車內1家4口坐在車內，其中3歲的幼女坐在後座的安全座椅上，可惜車子遭到重創，小女孩被重壓，被救出後送往醫院途中不治。

這起車禍發生於15日晚間10時03分，地點位於中山高北上217公里處，國道警察第三隊員警到場，先發現被撞得扭曲變形的自小客車，車子停在外側車道，車內一名小女孩被重壓，埤頭消防分隊獲報趕來救援，把小女孩救出，可惜在送往衛福部彰化醫院途中傷重不治。

警方調查，該聯結車駕駛，行駛於外側車道，自小客車失控先撞擊內側護欄後彈至外側，與聯結車左側車身撞擊後停於外側車道上，兩名駕駛酒測值皆為0，詳細肇事原因待查。

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  • 自小客車被撞得扭曲變形，小女孩坐在兒童安全坐椅，仍傷重不治。（記者顏宏駿翻攝）

    自小客車被撞得扭曲變形，小女孩坐在兒童安全坐椅，仍傷重不治。（記者顏宏駿翻攝）

  • 小女孩坐在兒童安全坐椅，仍傷重不治。（記者顏宏駿翻攝）

    小女孩坐在兒童安全坐椅，仍傷重不治。（記者顏宏駿翻攝）

  • 自小客車安全氣囊爆開，駕駛和乘客只受輕傷，後座女童不治。（記者顏宏駿翻攝）

    自小客車安全氣囊爆開，駕駛和乘客只受輕傷，後座女童不治。（記者顏宏駿翻攝）

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