一家4口撞聯結車 兒童安全座椅救不了3歲女童
2017-01-15 23:48
〔記者顏宏駿／彰化報導〕國道中山高彰化路段，15日深夜發生一起自小客車與聯結車碰撞的意外，自小客車內1家4口坐在車內，其中3歲的幼女坐在後座的安全座椅上，可惜車子遭到重創，小女孩被重壓，被救出後送往醫院途中不治。
這起車禍發生於15日晚間10時03分，地點位於中山高北上217公里處，國道警察第三隊員警到場，先發現被撞得扭曲變形的自小客車，車子停在外側車道，車內一名小女孩被重壓，埤頭消防分隊獲報趕來救援，把小女孩救出，可惜在送往衛福部彰化醫院途中傷重不治。
警方調查，該聯結車駕駛，行駛於外側車道，自小客車失控先撞擊內側護欄後彈至外側，與聯結車左側車身撞擊後停於外側車道上，兩名駕駛酒測值皆為0，詳細肇事原因待查。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 涉暴力滋擾黃之鋒 張瑋10萬交保、限制住居出境
- 韓媒：遭運將下藥 女大生向韓駐台單位求援被拒
- 酒後買了一堆玩具 他說：我不會拒絕
- 越南籍男子遭人持利器捅腹、胸 警追涉案兇嫌
- 3韓妹包小黃遊台 控運將下藥性侵
網友回應
熱門新聞
- 美商希捷關閉蘇州廠 裁員２千人
- 小英總統返抵國門 宣示改變過去單向援助
- 宜蘭文創新地標 旅人、書香、咖啡香
- 〈婚姻幸福學〉繼母親職教養困難 後悔再婚決定太快
- 娜姊曬恥毛照 CNN主播︰早餐都吐出來了
- 抵舊金山與蔡拚場？ 洪秀柱：她是我們的總統
- 滿分新人 劉昱言搶5號先發
- 中壢有垃圾島？ 路經此路你一定也看過…
- 北美鮭魚也染條蟲 生食魚肉風險恐增加
- 外省黑幫合流 暴力反民主
- 高國豪人來瘋 松山不敗晉8
- 米亞星世界：2017.1/15～1/21
- 校園食材登錄平台 靜宜大學獲楷模獎
- 蔡英文過境舊金山 參訪推特總部
- 二行程換電動機車 市府加碼補助1.5萬
- 劍道故事館揭牌 見證徐家班榮耀
- 【愛讀書】 《地表最強國文課本》
- 騎上癮 柯文哲擬再戰一日雙塔
- KID當郭彥甫模特兒 完成品歪變陳大天
- 《1顆10元》高麗菜自採 6分地2.5小時搶光
- 新莊彩繪創意燈籠 上百人開心玩
- 特教生的菜鳥工作日記 招呼顧客不畏懼
- 北市已遷籍青年爽領留學補助 教局追討
- 迪化年貨街開鑼 好買也好看
- 修復難度高 配天宮農曆8月開放
- 機械油抹包子 新北5校去年曾進貨
- 瑪莎甜秀「水某」 為了陳偉殷難得放閃
- 挑戰人類感官極限！觀眾看完《Raw》暈倒送醫
- 美對俄制裁 不排除取消
- 天心比大膽 操手槍爆頭
- 美式訓練豐收 恰恰「整套」打包帶回來
- 魏少19度大三元 50年來最威
- 「毛毛蟲皮膚炎」 長像濕疹常被誤診
- 烏日第3公墓 可望變公園
- 山東新人極簡婚禮 一桌「一盆菜」了結
- 阿飛好「薪」情 球具照用二手貨
- 第二批空品列管場所 共74家
- 「春風滿麵」待用麵 快速發完千碗
- 綾瀨遙慘變蚊子大餐 癢到睡不著
- 自由廣場》尾牙員工表演？有異見！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：一家4口撞聯結車 兒童安全座椅救不了3歲女童
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分