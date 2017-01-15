麥寮工業路車禍釀4屍5命 地方唏噓

2017-01-15 23:32

〔記者陳燦坤／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉今天上午發生自小客車碰撞車禍，釀成重大傷亡，原本兩輛自小客車僅2名乘客不治，延至下午一名孕婦及一名女童相繼宣告身亡，釀成4死5屍的慘劇。

麥寮鄉工業路今天上午10時30分傳出巨大聲響，居民外出察看，見到安全島缺口兩部自小客車發生碰撞，一部白色自小客車被彈到安全島，撞斷交通號誌，另一部黑色自小客車則是失控衝向路旁的民宅騎樓，多數停放的車輛受到波及，白色自小客車乘客姚姓婦人與外甥女被拋出車外，黑色自小客車兩名乘客也被甩出車外。

雲林消防隊獲報到場協助送醫，僅黑色自小客車兩名乘客宣告不治，沒想到下午白色自小客車姚姓婦人與外甥女都因傷重醫治無效，形成4屍5命悲劇，地方民眾感到唏噓。