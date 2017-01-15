越南籍男子遭人持利器捅腹、胸 警追涉案兇嫌

2017-01-15 23:10

〔記者曾健銘／新北報導〕30多歲越南籍男子，今日晚間6時許，因不明原因遭同是越南籍的友人毆打並持利器刺傷胸部、背部，兇嫌犯案後逃逸，獨留男子倒臥在新北市新莊區新泰路的巷弄內哀號，當時路過的民眾見狀立即報警，緊急將男子送醫治療，所幸搶救後暫無生命危險，男子就醫前向警消人員供稱是遭朋友毆打，但詳細原因為透露，警方目前已擴大調閱監視器畫面，追查犯案兇嫌到案釐清案情。