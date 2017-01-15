獨站石門水庫大壩3小時 保警即刻救援尋短翁

2017-01-15 23:07

〔記者李容萍／桃園報導〕保安警察第七總隊第二大隊石門壩頂小隊今天下午獲報，石門水庫大壩上一名年邁葉姓老翁逗留逾3個小時，神情哀傷，多次探頭望著水域、有跨越大壩欄杆之虞，保警黃雄峯、實習女警鄭米純立即前往查看時，老翁的衣服口袋剛好掉出一張紙條，經撿拾後發現該封為欲其尋短的遺書。

黃、鄭兩員迅速將葉姓老翁勸導至壩頂小隊隊部休息，並提供溫熱開水給予飲用保暖。

經關懷得知，葉姓老翁患有心血管舊疾，且長年服藥身體健康欠佳，時有心情低落情形，由於交談過程中，葉姓老翁神情逐漸呆滯，且有四肢麻痺現象，兩警擔心他心血管舊疾因天冷病發，隨即通知救護車到場，將他送往國軍桃園總醫院就醫，並通知家屬前往醫院接手照料。

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