美台婚外情 美籍機師寄恐嚇電郵被判刑

2017-01-15 23:44

〔記者王俊忠／台南報導〕一名美籍單身男機師自稱與南台灣一家大型醫院的已婚女醫師是男女朋友、指女醫師曾赴美國與他同居兩年，為逼女醫師出面見面，他竟寄恐嚇電郵給女醫師。女醫師嚇得提告，台南地院法官指不論是否為男女朋友都不該恐嚇對方，依恐嚇危害安全罪判男機師五個月徒刑。

法官表示，經調查證據結果，無法證明男機師與女醫師是男女朋友關係，根據證人供述，只能說兩人曾為租房子事宜有過互動。

判決指出，這名叫佛瑞德瑞克（FREDERICK）的美籍機師於一０二年間與女醫師結識，一０五年三月某日在某處利用電腦輸入女醫師美國蘋果公司雲端系統帳號與密碼，盜取女醫師的通訊錄資料（此部分女醫師撤告）。

後來，佛男為求與女醫師見面，在一０五年四月多次寄有恐嚇性內容的電子郵件給女方，佛男在電郵中寫說「妳欺騙我年半、浪費我時間，妳還騙妳丈夫，去美國是妳的選擇，妳可確定我會去見妳醫院的院長、其他醫師與妳身邊的人…，告訴他們妳情緒不穩、曾揚言自殺，妳判斷力已消失殆盡，無法執行醫療業務」。

佛男並說，醫院院長、醫師有權知道這些事，因女醫師若非情緒不穩或有精神疾病，就是個愛操控虛偽的人，懷疑妳是那一種人？他有女醫師手機裡各種藥商的電子郵件，會把女方的電子郵件寄給他們。法官認為佛男以此加害女醫師名譽、財產之事，恐嚇女方，使女醫師心生畏懼。

庭訊時，佛男辯稱會寄寫這些內容的電郵給女方，是心痛、心碎，並無恐嚇之意，他只是想儘快結束案件才會認罪。

法官認為不論佛男與女醫師的關係是否為男女朋友，都不該有恐嚇犯行，男方不思理性方式溝通，出言恫嚇女醫師，造成女方心生畏懼，嚴重影響生活，實不可取，依法判刑五個月，得易科罰金，此案可上訴。