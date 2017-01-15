惡房東張淑晶成被害人 告水電師傅偷裝修用具
2017-01-15 23:25
〔即時新聞／綜合報導〕房東張淑晶因租屋問題屢遭投訴引發不少爭議，然而此次她以被害人身分，控訴一名李姓水電師傅在室內裝修期間，潛入工地，偷取風扇、鏟子、電錶等價值約5千元的物品，經士林地院審理後，依竊盜罪判李男3個月徒刑，得易科罰金3萬元。
據《蘋果》報導，飽受爭議的房東張淑晶，在2016年3月間，雇用李姓水電師傅進行室內裝修，但該名師傅卻在某日潛進工地，偷取價值近5000元左右的工具，事後張淑晶發現工地內遺失物高達17件，憤而向李男要回遭其竊取的物品，但李男僅交回11件，並辯稱剩下的遺失物並非他所為，張淑晶一怒之下告上法院。
據悉，李男當時得手離去時，被鄰居發現後通報張淑晶黃姓友人，並清查出17件失竊物，李男到案後坦承偷竊，並繳返11件工具，但否認其他6件遺失物與他有關。
士林地院審理後表示，因無證據能顯示其他物品失竊是李男所為，但因其已承認偷竊，因此仍以竊盜罪起訴李男，經審理，因其犯後態度良好，且僅憑微薄薪水撫養2子，斟酌後依竊盜罪判處有期徒刑3月，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。
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