酒後買了一堆玩具 他說：我不會拒絕

2017-01-15 21:26

〔記者王定傳／新北報導〕新北市陳姓男子酒後買了一堆玩具，事後他怒控不是自願性消費，要陳姓老闆退錢，還提出門診病歷聲稱他有不會拒絕別人的社交障礙，新北地院板橋簡易庭法官認為，陳自認領錢是買玩具、模型，社交功能障礙與本案是否有關缺乏證據，判他敗訴。

另外，陳男還有委託老闆賣聖鬥士星矢模型等，要求解約，另他還有解除預購的幾款聖鬥士星矢模型，老闆根本沒有出庭，法官因此判老闆返還3萬餘元，沒賣出的模型也要還給陳男，可上訴。

陳男主張，前年11月28日凌晨，老闆邀他喝酒，趁他醉意酩酊時，要他消費一批庫存品，逕自行手寫商品清單，標價3萬元，堅持賠他走去附近超商領錢，當天清醒後，立即表示不是自願消費，欲取回貨款，老闆卻不理會，僅表示願代售商品，他無法接受，把整批玩具都留在店內。

陳男還指出，雙方另有委賣代銷契約，這次事件後，他已表明終止契約，要求老闆返還已售出的2萬餘元款項及未售出模型、玩具，此外，他曾於前年9、10月間，分別預購模型商品，並支付定金13290元，也要解除預購契約，要求返還款項。

陳姓老闆沒有出庭，法官認為，陳男自承11月28日去領錢，並把錢交給老闆時，知道是要購買玩具、模型，雖老闆有陪同領錢但未到脅迫程度，至於「不會拒絕別人」社交功能障礙與本案是否有關缺乏證據，此部份不准；但解除委託、預購契約部分，老闆不出庭認同自認。

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