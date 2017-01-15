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韓媒：遭運將下藥 女大生向韓駐台單位求援被拒

2017-01-15  21:38

〔即時新聞／綜合報導〕南韓女學生來台自助旅遊，遭詹姓計程車司機下藥並意圖性侵，震驚南韓與台灣社會；南韓媒體今（15）日披露，遭下藥的女學生昨（14）日凌晨曾打電話向韓國駐台灣代表處求援被拒，最後是在旅台韓僑及網友的協助下才順利報案。

綜合媒體報導，南韓《國民日報》今日披露，在台灣遭計程車司機下藥的女學生指出，昨日凌晨曾打電話向韓國駐台灣代表處求援被拒，對方並表示「這是緊急時才能使用的電話」，女學生於是在台灣相關的旅行網站發表文章求援，才在旅台韓僑及網友的協助下順利報案。

對於韓國駐台灣代表處拒絕協助女學生的消息，韓國網友齊聲痛批相關單位推諉責任，而對於台灣警方立即逮捕涉案的詹姓計程車司機，則多表示欣慰。

據了解，詹姓計程車司機不只在去年1月開設部落格曝光169張與南韓女性遊客的自拍照片博取信任，還使用通訊軟體KakaoTalk「JackyJames0822」與乘客交流溝通。

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  • 南韓媒體今（15）日披露，遭下藥的女學生昨（14）日凌晨曾打電話向韓國駐台灣代表處求援被拒，最後是在旅台韓僑及網友的協助下才順利報案。（圖擷取自kmib.co.kr）

    南韓媒體今（15）日披露，遭下藥的女學生昨（14）日凌晨曾打電話向韓國駐台灣代表處求援被拒，最後是在旅台韓僑及網友的協助下才順利報案。（圖擷取自kmib.co.kr）

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