新北警局春節宣導 快閃、舞蹈、掃街各出奇招
2017-01-15 20:07
三峽警方熱舞宣導。（記者余衡翻攝）
〔記者余衡／新北報導〕再不到兩週就是農曆新年，新北市板橋、海山、土城、樹林及三峽等各警分局，為推廣春節期間防搶、防竊、防詐欺觀念，紛紛絞盡腦汁策劃犯罪預防宣導活動，今日各警分局紛紛在人潮聚集處推出快閃舞蹈、大頭娃娃、超人小姐妹等創意宣導，吸引許多民眾駐足圍觀。
板橋警方搭上日本偶像劇「月薪嬌妻」片尾曲熱潮，結合樹人家商學生，選在板橋非常熱區「戀舞」快閃。海山警方則祭出人海戰術，結合義刑、志工等民力，沿轄區內人潮眾多的百貨公司、市民廣場及土地公廟等處掃街，沿途發送宣導品提醒民眾財不漏白的概念。
土城警方派出警眷謝姓姐妹，打扮成超人姐妹花在海山捷運站外發放紅包，搭配員警解說防扒竊觀念，濃濃年味讓民眾搶著合影。樹林警方請出轄內婆婆媽媽及二胡樂團，以輕快的音樂搭配舞蹈，在人來人往的樹林火車站大廳吸引許多民眾駐足。三峽警方找來台北大學熱舞社，在人山人海的三峽老街熱歌勁舞，賣力演出獲得民眾一致好評。
警方表示，農曆春節假期將至，返鄉過年跟家人團聚時，無論是搭車、出遊及採買年貨時都要注意隨身財物的安全，尤其前往銀行存、提款時，大批金流特別容易引起歹徒注意，若需要警方護鈔隨時都可撥打110申請，隨時提高警覺才能過個平平安安的好年。
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