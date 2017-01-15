酒後撞見女友疑似劈腿 逃逸越勞捅死同鄉情敵

2017-01-15 19:15

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市昨天深夜發生的逃逸外勞殺死逃逸外勞案！竹北警分局調查發現，事發起因是爭風吃醋。

32歲蘇姓死者事發時逗留在33歲謝姓凶嫌的阮姓女友租屋處，被謝男撞見後質問對方引爆衝突。謝男憤而拿出口袋的摺疊刀連捅蘇男5刀，其中1刀疑似深及心臟，事發後蘇男送醫不治，謝男自首，阮女則逃逸無蹤。

警方調查發現，阮女在民國97年間申請來台到桃園打工，3年後逃逸。謝男在101年初也抵達桃園工作，但也在隔年7月就脫逃。死者蘇男則是在102年合法入境到豐原工作，前年2月底「落跑」後，3人就像幽靈人口般先後來到竹北，沒爆發命案前，沒有人知道他們的行蹤。

謝男告訴警方說，他和32歲的阮女相戀4年，一度同居，最近1年因吵架而搬出，但仍不時會回去阮女的租住處探望「老婆」。

他說昨天他休假，中午跟阮女一起用餐後，阮女去上班，他就從下午4點開始喝酒喝到睡著，醒來、晚上8點多又持續喝酒，接著去阮女住處找她。

謝男告訴警方說，昨晚他大概9點半不到就到了女友住處，看到女友的腳踏車在，所以去買了瓶啤酒，坐在女友租屋處外樓梯間喝完了，快11點才敲門。

沒想到一進門就看到蘇男在屋內，他從未見過蘇男，所以質問蘇男跟阮女的關係。蘇男聲稱他們只是朋友，他送水果來謝謝阮女。但沒想到阮女卻說他們已經是男、女朋友。

謝男對警方說，蘇男先揮拳揍他，他氣憤才會抽出刀子往他的胸、腹部各捅1刀，其他的刀傷可能是彼此拉扯之間所致。

檢警今天傍晚會同死者在台的親屬相驗遺體，發現死者身上總共有5處刀傷，其中右胸部2刀和腹部1刀最是嚴重，研判致命傷極可能就在腹部那1刀，因為從下往上，應該有刺到心臟。明天檢警將解剖複驗確認，謝男則被依殺人罪嫌移送法辦。

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