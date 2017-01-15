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抓到了！史上最大越南偷渡案 逃跑偷渡客投案

2017-01-15  18:55

［記者簡惠茹／宜蘭報導］海巡署本月6日查獲台灣漁船載運越南籍人數最多的偷渡案，事後又爆出當天押解人犯捺印指紋途中，一名范姓偷渡客竟跳車逃逸，今天范男主動投案，只希望趕快回家與家人團員。

海巡署今年1月6日晚上10點10分在宜蘭縣三貂角東方9.2海浬查獲「穩順滿66號」漁船非法載運越南籍人士共40人共有25名男性、15名女性的偷渡入境案，號稱偵破史上最多越南偷渡客，但是在1月7日下午5點多押解過程中，其中一名男性越南偷渡犯卻趁機脫逃。

越南偷渡犯范男跳車後，再翻越鐵絲網時造成左小腿受傷，他拐著腳跑到宜蘭縣五結鄉尋求友人協助，但是友人不敢收留，只提供錢和衣物。隨後又搭客運逃往桃園。

海巡署表示，案發後立即成立專案小組，並請警方協助調閱各要道監視畫面，加以分析比對，進而追查出犯嫌在台可能聯繫求助之對象後，專案人員即前往進行訪查，加上策動在台親友勸說范某出面投案。

今天中午，范男主動出面向宜蘭機動查緝隊投案，並表示逃亡期間，身心俱疲，對辦案人員深表歉意，希望能盡快遣送回國，與家人團聚。全案調查偵詢完成後，將依「入出國及移民法」移送宜蘭地檢署歸案。

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  • 范男（中）今天主動投案，左腳因翻越鐵絲網而受傷。（記者簡惠茹攝）

    范男（中）今天主動投案，左腳因翻越鐵絲網而受傷。（記者簡惠茹攝）

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