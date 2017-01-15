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黃之鋒抵台第二天 警政署維安嚴陣以待

應智庫邀請，「香港眾志」秘書長黃之鋒（左二）14日再度來台，分享台港民主運動經驗，這回警政署維安嚴陣以待。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-01-15  18:18

〔記者姚岳宏／台北報導〕「香港眾志」秘書長黃之鋒昨晚搭機抵台，出席「兩岸政經研習營」等活動，有了前車之鑑，這回從機場一路到下榻飯店，沿途都有便衣警及制服警力保護，今天黃之鋒公開行程及私下拜會活動，均未再遭滋擾。

警政署長陳國恩隨時掌握黃之鋒維安動態，指示「不能再出事」，警政署保安組事前也跟黃之鋒主要活動範圍的台北市警局密集開會，要求有所作為，務要讓維安滴水不漏。

黃之鋒7日與香港立法會3名議員來台時，在桃園機場遭中華統一促進黨與愛國同心會抗議，險遭黑衣人毆打，隔了1周黃之鋒昨晚再度抵台，雖無統派人士前往抗議，航警局仍不敢大意，動員近百名警力維安，連黃搭車離開，也有警車護送。

警方日前宣示，絕不讓黑幫假借政治名義危害治安，刑事局反黑科即起也針對國內各大黑幫，除對參與滋事者加強蒐證偵辦外，並持續實施「三打掃黑」策略，以立即反應、即時壓制，事後深入追查首謀，連坐檢肅成員，掃蕩場所切斷金流源頭等方式，務將暴力集團連根刨起。

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