屏東小吃部競爭激烈 遭爆脫衣陪酒
2017-01-15 18:03
〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東小吃部遭爆因為競爭激烈，坐檯小姐們「超敢玩！」警方接獲民眾投訴，影片中小吃部內的小姐，不僅現場演出上空秀在酒客身上磨蹭，下一秒竟然隨著音樂全身脫光光，警方表示，會根據影片內容進行比對，並依法函送偵辦。
「給我100好不好！」影片中的小姐熱情的對著男性客人叫「哥哥」，轉身要錢後直接脫掉上衣，隨著音樂搔首弄姿，一邊擺動一邊脫掉，短短幾秒就全身脫光。
影片曝光後，小吃部老闆直否認表示，他們是很正規在做生意的，有營業登記證，也有賣酒、賣煙的營業許可證，他們才開業2個月，以薄利多銷方式吸引顧客，店內沒有小姐，也沒有收檯費，只有顧客來、小姐們跟著來，小姐們只有顧客給的小費而已，沒有不良的行為，有人舉報，應該是「生意做得好一點就有同業眼紅啦！」
經警方調查，遭爆料的小吃部老闆娘，是已經領有台灣身份的中國配偶，店內小姐共有3名越南籍及1名台灣籍。
警方指出，里港地區共有24家小吃部，警方都有列管並不定期臨檢，日前曾接獲民眾爆料這家小吃部有「脫衣陪酒」，警方前往臨檢時，請該店負責人提供店內小姐名冊，並逐一盤查比對身份，過程中未發現不法行為，店內人員均衣冠整齊，警方會再根據影片內容進行比對，如影片內容與店內人員吻合，將依妨害風化罪嫌偵辦。
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