廂型車駕駛疑恍神 逆向連撞4車5人送醫搶救

2017-01-15 18:22

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區21號越堤道往三重方向，今日下午4時許發生嚴重連環車禍，20歲張姓男子駕駛黑色廂型車行經該路段時，疑似疲勞駕駛導致一時恍神，突然逆向跨越雙黃線，對向1輛轎車與3輛機車閃避不及遭撞上，目前已知有1名38歲男騎士傷勢較嚴重，意識模糊，仍在醫院觀察，其餘4人僅有多處擦傷，無生命危險。

張男向警方表示，當時突然恍神，直到汽車撞擊對向車輛才回過神，但已經闖下大禍，經查其酒測值為0，初步研判應是疲勞駕駛所致，詳細肇事原因仍待釐清，目前警方已先將張男帶回偵訊，全案依過失傷害罪嫌偵辦。

相關影音