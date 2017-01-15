運將涉性侵韓妹 車隊：完全無法預料

2017-01-15 18:14

〔記者鄭景議／台北報導〕計程車司機詹侑儒涉嫌下藥性侵來台自助遊的韓國女學生，對於詹嫌的惡行，所屬車隊Jerry taxi的領隊魏先生表示，詹嫌平日表現良好正常，網路上的評價也非常正面，沒有甚麼脫序行為，涉入性侵事件他與同車隊的其他司機都訝異萬分，「真的完全無法預料。」

魏先生表示，昨（14）日已將詹嫌除名，事件前幾天有覺得詹嫌精神比較恍惚，但也不以為意，且從前的表現良好，網路上評價也高，實在無法預料他會做出這樣的事。

魏先生說，他們車隊會在韓國架設網站，顧客則透過他來指名司機，通常用韓國人愛用的通訊軟體kakao talk來聯繫，詹嫌平日專門跑九份金瓜石，一個月可以跑到23趟左右，一趟不扣除佣金能拿3500元。

對於事件的發生經過，魏先生則表示據他了解，性侵事件應該是在九份上面的停車場發生的，但是對於詳細案情，以及詹嫌如何準備下了藥的多多，他也不得而知。