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廂型車駕駛疑恍神 逆向連撞4車5人送醫搶救
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新莊越堤道傳追撞事故 5人受傷送醫

2017-01-15  17:44

〔即時新聞／綜合報導〕新北市新莊21號越堤道往三重方向，今天下午4時許發生2輛轎車與4輛機車的追撞意外，共計造成5人受傷（2名轎車、3名機車），救護人員據報到場將傷者分送亞東、新泰及台北醫院，詳細事故原因待警方調查釐清。

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  • 事故現場車輛物品散落一地。（民眾提供）

    事故現場車輛物品散落一地。（民眾提供）

  • 事故現場車輛物品散落一地。（民眾提供）

    事故現場車輛物品散落一地。（民眾提供）

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