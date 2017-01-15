新莊越堤道傳追撞事故 5人受傷送醫

2017-01-15 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕新北市新莊21號越堤道往三重方向，今天下午4時許發生2輛轎車與4輛機車的追撞意外，共計造成5人受傷（2名轎車、3名機車），救護人員據報到場將傷者分送亞東、新泰及台北醫院，詳細事故原因待警方調查釐清。