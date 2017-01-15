保七在高屏溪查獲亂倒廢輪胎 2人送辦
2017-01-15 18:03
〔記者葉永騫／屏東報導〕保七總隊第2大隊第2中隊14日凌晨在高屏溪大寮段萬大橋右岸的河濱公園，發現潘姓等2人駕駛3.5噸小貨車滿載廢棄輪胎進入河川地，隨即棄置在河床，員警陳亮嘉發現立即將兩人攔下，依違反廢棄物清理法移送法辦。
保七總隊第2大隊表示，廢棄輪胎及其他廢棄物不得丟棄在高屏溪河川區域內，以免造成水源汙染，潘姓2人被逮後坦承犯案，辯稱只是受雇丟東西，不知道來源，警方則通報高雄市政府環保局到場會勘，認定已違反廢棄物清理法，警方除了將2人依廢清法送辦外，正進一步追查廢棄輪胎的來源。
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