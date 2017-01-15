「波麗阿助」搭駿馬 竹東警high翻北埔老街
小朋友說出一個預防犯罪的撇步就獲得試騎馬兒的獎勵，開心面對家人鏡頭比出勝利手勢。（記者黃美珠攝）
［記者黃美珠／北埔報導］新竹縣警界近期四處進行預防犯罪宣導，人氣直線竄升的警察人偶「波麗阿助」也因此四處趕場「作秀」。繼今天早上「突襲」新埔柿餅之鄉，替當地遊客帶來驚喜後，下午在竹東警分局偵查隊精心策劃下，跟順翌馬場的6匹大、小駿馬，以及北埔國中的獅隊，大家一起在北埔老街進行「快閃」秀。
竹東偵查隊今天下午只動員了10幾名「基本班底」，就在「波麗阿助」和駿馬的加持下，成功吸引了一大票的遊客，一路尾隨宣導隊伍之後一起遊行造勢。隊長朱義政不讓這些熱情的來客失望，特別情商馬場主人和獅隊，大家就在慈天宮前廣場停下腳步，讓大家跟「阿助」或是馬兒們合照。
扮演「波麗阿助」的偵查佐陳廣洋肢體語言豐富，儘管穿戴上胖胖「阿助」裝，面對粉絲要求合照，一會兒輕輕跳起併攏雙腳行舉手禮，一會兒伸出「阿助」肥壯手指，作勢逗弄扭頭、睜大眼睛瞪著「阿助」瞧的小娃娃，平添「阿助」的萌樣，更是討喜。
覺得拍照不過癮想要試騎馬兒的人，就必須要先通過考驗。只要回答得出幾招防範犯罪的撇步，答對的人就可以「上馬」，贏得現場大、小朋友停不了的開懷笑聲。
警方還加碼送，偵查佐田國三站在慈天宮前，就像「搏杯」一樣往天空一拋，拋出了紅通通、無數個喜氣的小「紅筊杯」，群眾搶到手，好像搶到福氣上手，定睛一看竟然是橡皮擦，大家又是驚喜大笑。
相關影音
竹東警分局偵查隊今天下午出動「波麗阿助」和駿馬在北埔老街上「快閃」遊街，做預防犯罪宣導。（記者黃美珠攝）
竹東警分局偵查佐陳廣洋手腳靈活，扮演「波麗阿助」靈機一動來個輕跳、併腿、行舉手禮，把搶拍照的來客等逗得合不攏嘴。（記者黃美珠攝）
小娃娃對「波麗阿助」好奇無比，忘了家人拿著手機直喊他看鏡頭，「阿助」也趁機做出逗弄寶寶的手勢，親切互動，平添來客對員警的好感。（記者黃美珠攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 拆祖厝驚見2千年古劍 初估是戰國時期柳葉劍
- 身邊多了高帥男！ 小英此次出訪「他」不可或缺
- HBL》輸球的強恕誓言再起！ 后綜將與東山搶搭最後一班8強列車
- 清大型廢棄物 吉安鄉、花蓮市3件內免費
- 《台粉怒了》潤娥爆代簽 主辦說法兜不攏
- 昇恆昌年終做公益 提倡企業志工文化
- 清晨微雨低溫12度 白天短暫雨氣溫微升15~ 22度
- CBA》遭質疑幫野獸說話 台球評：歪頭看人才會覺得是歪的
- 防北韓核武 潘基文：韓國政府應部署「薩德」
- 小英改革5大民生法案 民調顯示評價最高的是...
- 中國節目尺度大！ 瘋狂「啪啪啪」女子叫不停...
- （影音）敬業胡歌！泥巴水濕身冷到狂抖
- NBA》小喬丹繳「雙20」快艇打爆湖人一吐怨氣
- 冷氣團續發威 北東濕冷中南部多雲偶雨
- 國小生策劃老屋故事展 模型導覽南郭郡守官舍群
- 合歡山上午短暫飄雪5分鐘？ 氣象局認為是冰霰
- 美對俄制裁 不排除取消
- 送暖 草屯宴弱勢 藍田書院濟貧
- 造型燈籠加分 莿桐花海節超浪漫
- 大根取代Lulu當嘉賓 玖壹壹洩密：跟XX有關
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 ‘One China’ being negotiated: Trump
- 許孟哲情斷張艾亞 原來是因家中龐大債務
- 自由廣場》尾牙員工表演？有異見！
- 14年來首次大翻修 竹市後站停車場路面重新鋪設
- 小楊采妮露骨砲轟舊愛：浪子留精不留情
- 攜手對抗中國 日澳力保TPP
- 12歲男孩持槍搶劫 脅迫少女交出麥克雞塊
- 政府行銷標案「世襲化」 網媒爆：已成首長小金庫
- 6.6萬張門票8分鐘秒殺完售 阿妹說話了！
- NBA》狂！柯瑞練投 三分球50投47中（影音）
- 宜蘭縣長選舉開跑 陳歐珀：我也符合條件
- 《TAIPEI TIMES 焦點》US lawmakers propose Taiwan travel legislation
- 《死侍》3大搶眼配角 宣告回歸續集
- 席琳娜回收閨密前男友 報備貝拉「沒必要」
- 中職》陽耀勳開刀解決近視 拚整季都能先發
- 勞工︰年金分天堂、地下室 不能不改
- 李國毅自曝疲倦肩頸沉 網友驚喊：你背後有人...
- 第二批空品列管場所 共74家
- 時力2週年黨慶》大綠小綠矛盾 林飛帆：不應再以藍綠框架看待
- 中市推「性別友善球場」 男女生一起打球都說好玩
標題：「波麗阿助」搭駿馬 竹東警high翻北埔老街
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email