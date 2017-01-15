「波麗阿助」搭駿馬 竹東警high翻北埔老街

小朋友說出一個預防犯罪的撇步就獲得試騎馬兒的獎勵，開心面對家人鏡頭比出勝利手勢。（記者黃美珠攝）

2017-01-15 17:32

［記者黃美珠／北埔報導］新竹縣警界近期四處進行預防犯罪宣導，人氣直線竄升的警察人偶「波麗阿助」也因此四處趕場「作秀」。繼今天早上「突襲」新埔柿餅之鄉，替當地遊客帶來驚喜後，下午在竹東警分局偵查隊精心策劃下，跟順翌馬場的6匹大、小駿馬，以及北埔國中的獅隊，大家一起在北埔老街進行「快閃」秀。

竹東偵查隊今天下午只動員了10幾名「基本班底」，就在「波麗阿助」和駿馬的加持下，成功吸引了一大票的遊客，一路尾隨宣導隊伍之後一起遊行造勢。隊長朱義政不讓這些熱情的來客失望，特別情商馬場主人和獅隊，大家就在慈天宮前廣場停下腳步，讓大家跟「阿助」或是馬兒們合照。

扮演「波麗阿助」的偵查佐陳廣洋肢體語言豐富，儘管穿戴上胖胖「阿助」裝，面對粉絲要求合照，一會兒輕輕跳起併攏雙腳行舉手禮，一會兒伸出「阿助」肥壯手指，作勢逗弄扭頭、睜大眼睛瞪著「阿助」瞧的小娃娃，平添「阿助」的萌樣，更是討喜。

覺得拍照不過癮想要試騎馬兒的人，就必須要先通過考驗。只要回答得出幾招防範犯罪的撇步，答對的人就可以「上馬」，贏得現場大、小朋友停不了的開懷笑聲。

警方還加碼送，偵查佐田國三站在慈天宮前，就像「搏杯」一樣往天空一拋，拋出了紅通通、無數個喜氣的小「紅筊杯」，群眾搶到手，好像搶到福氣上手，定睛一看竟然是橡皮擦，大家又是驚喜大笑。

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竹東警分局偵查隊今天下午出動「波麗阿助」和駿馬在北埔老街上「快閃」遊街，做預防犯罪宣導。（記者黃美珠攝）

竹東警分局偵查佐陳廣洋手腳靈活，扮演「波麗阿助」靈機一動來個輕跳、併腿、行舉手禮，把搶拍照的來客等逗得合不攏嘴。（記者黃美珠攝）