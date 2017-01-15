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通緝犯嘉義山區經營露營區 拒捕打傷警

2017-01-15  17:22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣46歲劉姓男子是通緝犯，在竹崎山區經營露營區；嘉義縣警方昨天前往追查，但劉男反抗拒捕，還打傷大南派出所副所長郭紹琪，最後被警方壓制逮捕，移送嘉義地檢署歸案。

嘉義縣警方調查，劉姓男子有妨害自由，竊盜，侵占，詐欺及違反森林法等6案通緝，藏身在竹崎鄉光華村經營露營區，過去警方前來找人，他就躲進山區森林躲藏，難以追捕。

郭紹琪與剛報到的女警蘇倩玉和警員何振豪前往追查，由蘇倩玉和何振豪兩人扮成情侶，鬆懈劉男戒心，郭紹琪躲在車內等候；假情侶進到露營區後，向劉姓男子詢問價格，確認身分，再打暗號給郭紹琪，3人上前逮捕；劉男反抗拒捕，過程中打傷郭紹琪的頭部和膝蓋，最後終於將他壓制，逮捕送辦。

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  • 男女警員扮成情侶，逮捕劉姓通緝犯。（記者林宜樟翻攝）

    男女警員扮成情侶，逮捕劉姓通緝犯。（記者林宜樟翻攝）

  • 大南派出所副所長郭紹琪在逮捕嫌犯過程受傷。（記者林宜樟翻攝）

    大南派出所副所長郭紹琪在逮捕嫌犯過程受傷。（記者林宜樟翻攝）

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