就是你！「頭套男」偷10餘工廠、餐廳辦公室
2017-01-15 17:33
鍾姓男子戴同一頂頭套專偷鐵皮工廠、大型餐廳辦公室被逮。（記者李容萍翻攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市51歲鍾姓男子，因年關將近缺錢花用，鎖定鐵皮工廠或大型餐廳辦公室內有可變賣的工具及財物行竊，鍾男白天先騎車四處尋找下手目標，再利用夜色掩護，使用破壞工具剪開鐵皮後侵入，昨晚被龍潭警方查獲。
警方調查，鍾男入侵鐵皮工廠或大型餐廳辦公室後，看到值錢的工具就搬走變賣，若是辦公室內有現金、3C產品等財物也洗劫一空，等到被害人隔天上班看到凌亂的場面時，簡直氣炸了，大罵竊賊行徑囂張。
警方陸續接到14位被害人報案，調閱工廠及附近監視器，發現作案歹徒都是戴著同一頂頭套，研判同一人所為，經過清查後，發現鍾男涉有重嫌，昨晚持搜索票前往鍾男住處查緝，果然起出作案用工具及部分贓物，並找到作案用的那一頂頭套，讓鍾男百口莫辯。
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