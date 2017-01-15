| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
廂型車駕駛疑恍神 逆向連撞4車5人送醫搶救
 首頁 > 社會

就是你！「頭套男」偷10餘工廠、餐廳辦公室

鍾姓男子戴同一頂頭套專偷鐵皮工廠、大型餐廳辦公室被逮。（記者李容萍翻攝）

2017-01-15  17:33

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市51歲鍾姓男子，因年關將近缺錢花用，鎖定鐵皮工廠或大型餐廳辦公室內有可變賣的工具及財物行竊，鍾男白天先騎車四處尋找下手目標，再利用夜色掩護，使用破壞工具剪開鐵皮後侵入，昨晚被龍潭警方查獲。

警方調查，鍾男入侵鐵皮工廠或大型餐廳辦公室後，看到值錢的工具就搬走變賣，若是辦公室內有現金、3C產品等財物也洗劫一空，等到被害人隔天上班看到凌亂的場面時，簡直氣炸了，大罵竊賊行徑囂張。

警方陸續接到14位被害人報案，調閱工廠及附近監視器，發現作案歹徒都是戴著同一頂頭套，研判同一人所為，經過清查後，發現鍾男涉有重嫌，昨晚持搜索票前往鍾男住處查緝，果然起出作案用工具及部分贓物，並找到作案用的那一頂頭套，讓鍾男百口莫辯。

廣告
  • 鍾姓男子戴同一頂頭套專偷鐵皮工廠、大型餐廳辦公室被逮。（記者李容萍翻攝）

    鍾姓男子戴同一頂頭套專偷鐵皮工廠、大型餐廳辦公室被逮。（記者李容萍翻攝）

  • 鍾姓男子戴同一頂頭套專偷鐵皮工廠、大型餐廳辦公室被逮。（記者李容萍翻攝）

    鍾姓男子戴同一頂頭套專偷鐵皮工廠、大型餐廳辦公室被逮。（記者李容萍翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偷竊 大型餐廳 辦公室 鐵皮工廠 頭套男
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：就是你！「頭套男」偷10餘工廠、餐廳辦公室


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.