財神爺、大明星、超級英雄拚場 警犯罪宣導各出奇招
2017-01-15 16:34
〔記者曾健銘／新北報導〕年節將近，新北市各警分局為宣導防竊、防詐騙、防扒不遺餘力，今日動員分局警力大力宣導，為的就是要讓民眾在年節期間可以避免無妄之災，平安過好年，新莊警分局警員巧扮財神爺，揮別以往發放發財金，改為贈送金箔平安符鑰匙圈，分享福氣保平安，大獲好評，民眾爭相領取，另類宣傳方式奏效。
三重警分局則是找來在地著名的醒獅團，在知名大賣場前敲鑼打鼓成功吸引購物民眾聚集，還邀請到藝人李鑼、白雲主持，讓民眾一親明星光彩，分局長李安淳更親自上陣發送實用的「防詐防竊」紅包袋，預防犯罪知識讓民眾帶著走。
無獨有偶，淡水警分局也選定今日下午，在人潮擁擠的淡水捷運站前廣場宣導，由竹圍高中熱舞社、三芝國中鑼鼓隊壯大聲勢，「超級英雄」蜘蛛人也加入宣導陣營，吸引不少出遊民眾圍觀，經統計今日淡水低溫僅有14度，淡水捷運站外更是寒風刺骨，但警員、志工各個頂著寒風，不畏低溫，不厭其煩地為民眾講解，熱心又熱血的行徑讓民眾大讚：「真的好辛苦！」
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