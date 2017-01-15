「白狼」次子張瑋傍晚抵台 刑警立即送交傳票

涉嫌暴力滋擾黃之鋒案，「白狼」張安樂次子張瑋（中）今天傍晚返台，檢警將再度傳喚。（資料照，中央社）

2017-01-15 16:22

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕「香港眾志」秘書長黃之鋒及香港立法會3位議員，7日凌晨應邀來台參訪，在桃園機場入境時遭黑幫公然暴力滋擾，警方調查後將當時衝出警方封鎖線的「白狼」張安樂次子張瑋依妨害公務移送桃園地檢署。

檢察官原擬11日傳喚張瑋到案說明，張瑋委託律師向檢方請假，當天出境前往香港。

警方表示，張瑋原本預定25日才返台，因檢察官希望張瑋早日返台說明，張瑋將於傍晚5點10分搭機返抵台灣。

航警局刑警將在登機門口等候，待張瑋一下飛機，便立即將傳票送交張瑋。