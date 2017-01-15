下藥韓客詹姓司機成國恥 被爆疑是累犯....
2017-01-15 17:00
〔即時新聞／綜合報導〕詹姓司機下藥性侵韓國女客的事件曝光，重創台灣的觀光形象，長期住在南韓的知名部落客「台灣妞韓國媳」在臉書上爆出，韓國網站有其他曾搭過詹姓司機包車的韓國女客說，詹姓司機當時也給了她飲料，她喝了一點覺得味道有異就沒有繼續喝，回到飯店卻覺得頭暈，當時她以為自己中暑，現在消息爆出來以後，讓該名旅客心有餘悸。
臉書粉絲頁「台灣妞韓國媳」PO文表示，詹姓司機在韓國的招攬業面上資料齊全，如果是她也可能會相信，而此事在韓國的台灣旅行討論站被公開以後，有一名韓國女網友表示曾喝過詹姓司機給的飲料，幸好沒有釀下悲劇，但詹姓司機因此被懷疑是下藥的累犯。
不過，「台灣妞韓國媳」強調，還是有許多台灣司機人很好，且韓國的計程車司機素質也是參差不齊，不應一竿子打翻一船人。她認為，喝下詹姓司機給的飲料是基於對他的信任，而「任何犯罪都是從破壞信任開始」，她也呼籲：「觀光產業全民都是大使，就像你們來韓國遇到壞司機還有態度很壞的老闆也會不爽一樣，我們大家都一起為台灣觀光努力。」
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