三寶狂無極限 插隊還要撞義交

義交肉身擋住插隊車輛，一旁路人都看不下去。（記者徐聖倫翻攝）

2017-01-15 15:51

〔記者徐聖倫／新北報導〕三寶沒有極限！新北市1名婦人開著MAZDA 3，欲插隊進入新店區寶橋路家樂福停車場，遭義交攔阻她仍不停，還持續往前開試圖撞擊，義交整個人重心不穩貼在引擎蓋上，直到一旁騎士看不下去大罵「你還不走啊！」這名婦人才不甘願離開。

三寶婦白目行徑遭張姓網友全程錄下並於今下午1時許上傳臉書，文章一出引起網友群起撻伐，有網友直批「這個女駕駛也太垃圾了吧！」還有網友大酸「駕照是用一整車的雞腿換的吧！」也有網友為義交抱不平，大呼「義交辛苦了」。

警方表示，該停車場引道為私有地，不適用道路交通管理處罰條例，但是義交若因婦人開車撞擊而導致受傷，則可對該名婦人提起傷害告訴。