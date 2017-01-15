柯文哲與波麗士寶寶宣誓「打K大作戰、反詐作伙來」

2017-01-15 15:48

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市文山一警分局與國際獅子會，今天上午9時30分至下午4時假木柵忠順廟辦理「愛心捐血慈善義賣園遊會」，活動募得善款將全數捐予低收入戶及弱勢家庭，文山一分局派出超級卡哇伊的「波麗士寶寶」與世大運吉祥物「熊讚」到場，市長柯文哲也親臨現場向市民拜年。

除大、小朋友一同開心與吉祥物及柯P合影，還贈送精美紅包袋、環保杯等實用宣導品，強化宣導「防竊、防搶、反毒、反詐騙」等犯罪預防理念，現場洋溢和諧氛圍、氣氛融洽。

鑑於我國K他命毒品犯濫、詐欺猖獗，嚴重戕害國人身心健康與社會治安，柯文哲特別與獅子會主席吳蕥会、文山一分局長黃炳訓一同上台宣誓「2017打K大作戰、反詐作伙來」，新的一年警察將持續全力查緝毒品、打擊詐欺，將犯罪預防宣導理念深植校園、社區每一角落，全心守護家園。

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