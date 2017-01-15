最美傳播妹兼差賣毒 還發文「跨年本人出租」
2017-01-15 15:35
〔記者王冠仁／台北報導〕擔任傳播妹的吳姓女子（28歲）嫌工作辛苦不好賺，還因沾染吸毒惡習缺錢買毒，竟夥同「毒友」曾姓男子（25歲）共組販毒集團。雖然曾男有女友，但他為了「工作方便」，與吳女一起在桃園市租屋居住，當作販毒據點。
吳與曾為增加銷量，還採用「小惡魔」、「蝙蝠俠」等包裝圖案來包裝毒品，還在半年前吸收上門買毒的17歲郭姓中輟生，要他擔任「毒品快遞」幫忙運毒，對外還以「來電就出貨」、「準時送達」打廣告，在圈內小有名氣。
警方接獲檢舉佈線追查，日前趁楊姓、謝姓前往吳、曾租屋處買毒時尾隨逮人，在屋內查獲K他命132公克、毒品咖啡包14包、巧克力形狀毒品4顆、搖頭丸4顆、一粒眠1顆、電子磅秤3台、封口機2台、K盤2只、包裝袋1批、販毒贓款9萬5千元與霰彈槍子彈1顆、手槍子彈3顆等證物。
警方說，吳女似乎「缺錢缺很大」，她擔任傳播妹時期就兼差販毒，更在去年12月底、跨年前，在臉書上發文打廣告「跨年本人出租」，聲稱可以陪逛街、陪吃飯、捏臉等，依不同行為收取不等費用。
警方最後將吳等5人依毒品罪嫌送辦，也將深入追查毒品的上下游去向。
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