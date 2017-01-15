登天上山滑倒 消防員直奔山頂救人
2017-01-15 15:02
消防員固定受傷的黃婦（記者余衡翻攝）
〔記者余衡／新北報導〕新北市消防局今天上午11點多接獲報案，指土城天上山步道有民眾滑倒受傷動彈不得，清水消防分隊獲報後立刻前往山區救援，大批人員背負救助器材直奔海拔400公尺高的山頂，最後在觀景平台附近找到受困的58歲黃姓女子，所幸她僅腿部扭傷及輕微擦傷，用擔架將她固定後由人員搬運下山，目前正送醫觀察中。
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