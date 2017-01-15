詹姓運將認性侵韓女 法院裁准羈押
〔記者張文川／台北報導〕3名來台自助遊的韓國女學生，指控遭計程車司機詹侑儒下藥性侵，檢警徹夜調查，詹男承認在多多飲料中注射安眠藥，性侵其中一韓女，士林地檢署向士林地院聲請羈押；士院法官下午開庭之後認為，詹男涉以藥劑、運輸工具加重強制性交罪，涉最輕刑期7年的重罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據之虞，裁定准予羈押。
士檢表示，檢警正在擴大追查是否有其他被害人，目前研判應是詹男一人犯案，暫查無共犯，因此未聲請禁見。
檢察官昨晚訊問3韓女後，深夜11點半正式對主動配合至蘭雅派出所「泡茶」已4小時的詹男發出拘票，當場以嫌疑人身分逮捕他，今晨移送士檢。
檢警指出，詹男承認預先以針筒在乳酸飲料草莓口味「多多」中注射安眠藥，性侵其中一名韓女。檢方目前認定詹男涉一件加重強制性交罪，最輕本刑為7年，被控強制猥褻方面則暫查無證據。
檢警調查，41歲詹男沒有前科，新婚3個月，住新北市土城區。1月12日晚間6時20分在九份金瓜石停車場，他將預先以針筒注射強力安眠藥的多多飲料，給3韓女飲用，其中2女於飲用後，車程中昏睡車內，另一女喝一口覺得很苦而沒喝。
當晚9時許，計程車開至士林夜市，沒喝「加料多多」的韓女下車去逛夜市，詹男將昏睡的2女載至洲美橋附近的偏僻地區，性侵其中1女，再裝作沒事開回夜市載第3女回投宿的萬華區旅館。
事後2女仍昏昏沉沉睡了將近一整天，3女相互核對前夜行程查覺有異，被害人隱約記得遭運將脫絲襪指侵，她想抗拒但無力，3女去超商買多多試驗，喝了明顯沒有車上多多的苦味，才驚覺極可能遭下藥迷姦而報警。
警方昨調閱路口監視器，顯示詹男讓一韓女在夜市下車後，即開至洲美橋附近偏僻處，進出時間相隔40餘分鐘，認定他嫌疑重大。
檢察官訊問後，認詹男涉嫌重大，以涉重罪、有逃亡、滅證之虞為由聲請羈押獲准；安眠藥種類還在化驗中，詹男的計程車也已扣押在蘭雅派出所地下停車場，採集跡證送驗比對。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 拆祖厝驚見2千年古劍 初估是戰國時期柳葉劍
- 身邊多了高帥男！ 小英此次出訪「他」不可或缺
- 蔡英文訪推特總部 合影史上最大咖自拍照
- NBA》離隊謠言滿天飛 柯瑞：我沒理由離開勇士
- 自由廣場》論文升等評鑑機制 把大學教授的價值單一化了
- 19日還有鋒面南下 吳德榮：會比這波更冷
- 花見鹿谷冬筍吸客 櫻花招手
- 中國霧霾再起 北京能見度不足200公尺
- 徐懷鈺直播和乾女兒玩遊戲 又被誤會親生的
- 小英改革5大民生法案 民調顯示評價最高的是...
- 中國節目尺度大！ 瘋狂「啪啪啪」女子叫不停...
- 公然直播喝爛醉 玖壹壹開唱粉絲走鐘
- E級辣肉賣峰情！英國波神全裸拍年曆
- 李國毅曖昧藍鈞天 自Cue愛心
- 淡海輕軌捷運工地 鷹架倒塌無人傷
- 才新婚就和舊愛同場 林宥嘉聞鄧紫棋癱軟
- 系主任約女大生運動 大玩「公主抱」又摸手
- 這間麥當勞太狂 網友：在陰間開分店？
- 女神崩壞！舒子晨肥腫見客被退讚
- 苗縣春安宣傳 小警車耍萌
- 《樂來越愛你》女主角首選 不是艾瑪史東而是「她」
- 蔡英文過境舊金山 參訪推特總部
- 中職》馮健庭拚二壘先發 自認打擊要更好
- 李勤岸／3Q哲學
- 初雪未報到 合歡山凌晨下冰霰
- NBA》詹皇看勇士：他們非宿敵而是最棒的球隊
- 撫慰喪家心靈 高市一殯裝置藝術開展
- 高雄5綠委爭市長位 他們分別用這些策略拉票...
- 綠民代成立聯合服務處 施義芳：2年內打下苗栗
- 《謠言終結站》打胰島素最後洗腎？ 醫︰「百分百」不會
- 男星從百萬年薪到日花百元 搶救事業親情
- 《死侍》3大搶眼配角 宣告回歸續集
- 大根取代Lulu當嘉賓 玖壹壹洩密：跟XX有關
- 加油先別急！週一起汽柴油分別降0.3、0.4元
- 冷得超有感…低溫下修 今明探12℃
- 綾瀨遙慘變蚊子大餐 癢到睡不著
- 年金改革若成功 蔡英文：台灣就是有未來的國家
- 《TAIPEI TIMES 焦點》US lawmakers propose Taiwan travel legislation
- 強哥安柏離婚爛戲落幕 烏瑪搶女被爆有精神疾病
- 「AV女王」穿比基尼肉貼粉絲 騎馬呼巴掌送福利
標題：詹姓運將認性侵韓女 法院裁准羈押
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email