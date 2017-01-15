詹姓運將認性侵韓女 法院裁准羈押

2017-01-15 14:58

〔記者張文川／台北報導〕3名來台自助遊的韓國女學生，指控遭計程車司機詹侑儒下藥性侵，檢警徹夜調查，詹男承認在多多飲料中注射安眠藥，性侵其中一韓女，士林地檢署向士林地院聲請羈押；士院法官下午開庭之後認為，詹男涉以藥劑、運輸工具加重強制性交罪，涉最輕刑期7年的重罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據之虞，裁定准予羈押。

士檢表示，檢警正在擴大追查是否有其他被害人，目前研判應是詹男一人犯案，暫查無共犯，因此未聲請禁見。

檢察官昨晚訊問3韓女後，深夜11點半正式對主動配合至蘭雅派出所「泡茶」已4小時的詹男發出拘票，當場以嫌疑人身分逮捕他，今晨移送士檢。

檢警指出，詹男承認預先以針筒在乳酸飲料草莓口味「多多」中注射安眠藥，性侵其中一名韓女。檢方目前認定詹男涉一件加重強制性交罪，最輕本刑為7年，被控強制猥褻方面則暫查無證據。

檢警調查，41歲詹男沒有前科，新婚3個月，住新北市土城區。1月12日晚間6時20分在九份金瓜石停車場，他將預先以針筒注射強力安眠藥的多多飲料，給3韓女飲用，其中2女於飲用後，車程中昏睡車內，另一女喝一口覺得很苦而沒喝。

當晚9時許，計程車開至士林夜市，沒喝「加料多多」的韓女下車去逛夜市，詹男將昏睡的2女載至洲美橋附近的偏僻地區，性侵其中1女，再裝作沒事開回夜市載第3女回投宿的萬華區旅館。

事後2女仍昏昏沉沉睡了將近一整天，3女相互核對前夜行程查覺有異，被害人隱約記得遭運將脫絲襪指侵，她想抗拒但無力，3女去超商買多多試驗，喝了明顯沒有車上多多的苦味，才驚覺極可能遭下藥迷姦而報警。

警方昨調閱路口監視器，顯示詹男讓一韓女在夜市下車後，即開至洲美橋附近偏僻處，進出時間相隔40餘分鐘，認定他嫌疑重大。

檢察官訊問後，認詹男涉嫌重大，以涉重罪、有逃亡、滅證之虞為由聲請羈押獲准；安眠藥種類還在化驗中，詹男的計程車也已扣押在蘭雅派出所地下停車場，採集跡證送驗比對。