第一次「批貨」就被逮 毒販連累女友被採尿

2017-01-15 14:55

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋警方昨晚6點多在縣民大道攔查1部紅線違停汽車，員警用手電筒照向後座時，駕駛林姓男子意圖伸手遮掩並聲稱「那沒什麼啦，就一般的抱枕！」員警翻動抱枕發現異常沉重，打開檢查果然發現大量毒品，一旁女友訝異林男竟是毒販，當場氣炸直呼要提分手。

警方調查，自稱從事公關工作的26歲林男已經失業近3個月，日前他跟女友說找到外務工作，昨晚還邀女友陪他一起「送貨」，實際上他正要將毒品外送給下游買家，打算趁農曆過年前大撈一筆，不料停在路旁聯繫買家時，就被警方眼尖查獲。

警方當場起出毒品金惡魔咖啡包112包、梅錠24粒、1粒眠10粒、加菲貓毒品奶茶包5包及MDMA搖頭丸2顆。林男自稱因急需工作，應徵時一時不察誤入歧途，沒想到第一次批貨就被警方逮個正著，全案訊後將林男及女友採集尿液送驗，並將林男依毒品罪移送法辦，並擴大追查毒品來源。

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